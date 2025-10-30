Tras dos años de guerra, el Cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén, celebró junto a miles de fieles católicos la fiesta de Nuestra Señora Reina de Palestina en su santuario en Deir Rafat, a 26 kilómetros de Jerusalén, en Tierra Santa.

El Cardenal Pizzaballa en la Misa que presidió por la fiesta de Nuestra Señora Reina de Palestina. Crédito: Latin Patriarchate of Jerusalem.

En un video publicado el 28 de octubre, el patriarcado latino informó de la fiesta celebrada el sábado 25, cuando miles de fieles volvieron a llenar el santuario mariano con himnos y oraciones dedicados a la Madre de Dios, que recibió el título de Reina de Palestina en la década de 1920 de parte del Patriarca Luigi Barlassina.

“Este año nos alegra mucho ver a tanta gente de toda nuestra Iglesia de Palestina, de Galilea e incluso algunos de Jordania, presentes aquí bajo la protección de la Santísima Virgen. Estamos muy contentos por esto”, dijo el Cardenal Pizzaballa sobre la celebración.

Los fieles en la Misa por Nuestra Señora Reina de Palestina. Crédito: Latin Patriarchate of Jerusalem.



“Creo que este momento también simboliza el deseo de un nuevo comienzo para nuestra Iglesia. Necesitamos pasar la página y no centrarnos únicamente en el conflicto y en todos los problemas que seguimos teniendo. Debemos mirar hacia adelante”, continuó.

El purpurado también aprovechó la ocasión para invitar a los peregrinos a visitar el santuario en Tierra Santa: “Y también les digo a todos aquellos que no pudieron venir, debido a las restricciones de los permisos y las fronteras, que no tengan miedo. Trabajaremos para que el próximo año puedan venir todos sin ninguna restricción y, si no pueden venir, nosotros iremos a ellos”, aseguró.

El Cardenal Pizzaballa en la Misa con Nuestra Señora Reina de Palestina. Crédito: Latin Patriarchate of Jerusalem.



Una peregrina presente en el lugar, Barbara Frua, comentó que llegó al santuario mariano desde Alemania “para llevar esperanza a los cristianos en estos tiempos difíciles y unirme a ellos en la oración”.

“Hoy mi corazón está lleno de alegría al celebrar la fiesta de Nuestra Señora Reina de Palestina. Ella es nuestra madre, quien siempre está con nosotros en amor y en la oración. María, quien humilde y fielmente dijo sí, nos inspira también a decir sí a Jesús, confiando completamente en Su poder y guía en nuestras vidas”, dijo a su turno Latife Msheal, del secretariado de jóvenes de Galilea.

Fieles en la Misa por Nuestra Señora Reina de Palestina. Crédito: Latin Patriarchate of Jerusalem.



“Nuestra esperanza está viva hoy, renovada cada día, y nos indica hacia un mejor mañana. Les deseo a todos una feliz fiesta, y que María siempre nos interceda y nos rodee con su amor”, agregó.

La celebración concluyó con la procesión solemne con la imagen de Nuestra Señora de Palestina, ante la cual los fieles recitaron la oración dedicada a ella, “confiándole su esperanza de ser verdaderos testigos de la paz en esta tierra santa”, señaló el Patriarcado Latino de Jerusalén.