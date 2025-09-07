Al concluir la Misa de canonización de Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, el Papa León XIV guió el rezo del Ángelus ante decenas de miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.

El Pontífice recordó que, además de los nuevos santos, la Iglesia se ha visto enriquecida con dos nuevos beatos. En Tallin, capital de Estonia, fue beatificado el arzobispo jesuita Eduardo Profittlich, asesinado en 1942 durante la persecución soviética contra la Iglesia.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Y en Veszprém, Hungría, fue beatificada María Magdalena Bódi, joven laica asesinada en 1945 por resistirse a soldados que intentaban abusar de ella. “¡Alabemos al Señor por estos dos mártires, testigos valientes de la belleza del Evangelio!”, exclamó.

A continuación, el Papa León XIV encomendó a la intercesión de los santos y de la Virgen María la súplica por la paz, “especialmente en Tierra Santa y en Ucrania, y en toda tierra ensangrentada por la guerra”.

“¡A los gobernantes les repito: escuchen la voz de la conciencia! Las aparentes victorias logradas con las armas, sembrando muerte y destrucción, son en realidad derrotas y nunca traen paz ni seguridad”, advirtió.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Finalmente, León XIV reafirmó con fuerza: “¡Dios no quiere la guerra, quiere la paz, y sostiene a quienes se comprometen a salir de la espiral del odio y recorrer el camino del diálogo!”.