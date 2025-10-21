El Cardenal Fernando Chomalí Garib, Arzobispo de Santiago de Chile y nieto de inmigrantes palestinos, le ofreció formalmente al Papa León XIV colaborar con cualquier mediación o diálogo que realice la Iglesia Católica para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás en Tierra Santa.

El purpurado se encontró este lunes 20 de octubre con el Papa León en el Vaticano, en una audiencia en la que dialogaron sobre diversos temas de Chile y el conflicto que azota desde hace poco más de dos años a Medio Oriente.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Salgo muy animado para seguir evangelizando y seguir trabajando por la paz y la justicia. Le di saludos de parte de Chile entero. Gran regalo del Señor el encuentro con León XIV. Le agradecí su exhortación Apostólica Dilexi te por su profundidad espiritual. Nos traza un camino. pic.twitter.com/sqcVaMUIFc — Card. Fernando Chomali (@FernandoChomali) October 21, 2025



“Yo me sinceré con el Papa, yo le dije que yo era nieto de migrantes, que mis cuatro abuelos eran migrantes, que para mí la situación que se vive en el Medio Oriente en general, en Gaza en particular, en todas partes, me produce mucho dolor, me produce mucha impotencia”, dijo el arzobispo en entrevista con Tele 13 Radio.

El domingo 19 Israel lanzó una nueva ola de ataques contra Gaza –una semana después de haber firmado un alto el fuego– acusando a Hamás de romper la tregua y disparar contra sus soldados, matando a dos de ellos, según señala The New York Times.

El cardenal chileno le solicitó al Papa León XIV “que quería participar de manera más activa a generar vínculos de paz, vínculos de diálogo entre las comunidades” para “no solamente terminar con la guerra, que hay que hacerlo ya, sino a generar pueblos que puedan desarrollarse con fronteras seguras”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Creo que la necesidad de un estado palestino tiene que darse, cosa que la Santa Sede ha dicho cien veces, y que yo estaba muy dispuesto a ofrecerme porque en Chile hay cientos de miles de descendientes de Palestina que tienen los ojos puestos en esta situación que genera mucho dolor”, subrayó el purpurado.

Saliendo de la audiencia con el Papa León XIV. Muchos temas de interés: la evangelización; la promoción de la justicia y la paz; la defensa de la vida humana siempre; la acogida a los migrantes; la comunión eclesial y la fraternidad universal. Envió saludos a Chile entero! pic.twitter.com/Qe9KBIlXbL — Card. Fernando Chomali (@FernandoChomali) October 20, 2025



La guerra en Tierra Santa, lamentó el arzobispo, “ha generado una incisión en la comunidad palestina y judía en Chile que ha sido tremendamente dolorosa porque ha sido algo que no se había dado antes, por lo tanto que yo me ofrecía con el sacrificio que él quisiera para poder colaborar para que termine esta guerra”.

El Papa, continuó, “quedó muy sorprendido. Evidentemente que la Santa Sede puede generar buenos oficios, se ha ofrecido, y le dije que contara conmigo como también contara con toda la comunidad palestina”.

“Creo que eso fue algo que me salió muy del corazón, me quebré en algún momento, porque lo que uno ve que pasa ya es doloroso”, concluyó.

La conversión de los corazones

“Creo que lo más importante es la conversión de los corazones, de todas las instituciones, de todos los grupos que creen que con la violencia van a lograr algo. Con la violencia no se logra nada, la violencia lo único que hace es generar más violencia”, dijo el Cardenal Chomalí sobre el tema de la paz en Tierra Santa, en entrevista con ACI Prensa en enero de este 2025.

El Cardenal Chomalí en la entrevista con ACI Prensa en enero de 2025. Crédito: Lucas Aguayo Araos / ACI Prensa.



Hablando sobre la posibilidad de tener dos estados, el arzobispo de Santiago dijo entonces que “ese sería un paso tremendamente importante y pienso que es lo que está esperando la gran mayoría de los palestinos. También creo que lo está esperando una gran mayoría de los israelíes que tampoco están contentos con la situación que han vivido”.

Democracia, defensa de la vida e inmigración en Chile

En la entrevista con Tele 13 ayer, el cardenal compartió que el sábado 18 tomó posesión cardenalicia de la parroquia San Mauro Abad, en las afueras de Roma, donde los fieles “muy encantadores con todos los chilenos que fuimos, que fueron sacerdotes, obispos, laicos, fue un encuentro muy fraterno”.

El purpurado comentó además que pudo conversar con el Papa León XIV sobre la reciente visita que le hizo el presidente de Chile, Gabriel Boric, “y yo le manifesté que había calado muy profundo su exhortación apostólica (Dilexi te, sobre el amor a los pobres) al punto que el presidente” dio a los empresarios “una clase de Doctrina Social de la Iglesia en materia de cómo superar la pobreza y los problemas que hay en este minuto”.

También le comentó que “teníamos diferencias muy grandes con el presidente en materia de aborto y eutanasia; y que eso lo habían conversado y que nosotros seguiremos (…) dando nuestra opinión, para mostrar (…) que no son leyes adecuadas para el país”.

Al respecto, dijo, el Santo Padre comentó que “es más que obvia esa discrepancia y que teníamos que seguir mostrando la belleza de la enseñanza de la Iglesia”.

“También le hicimos ver que nos preocupaba la mirada que hay de algunas personas en torno a la migración, en torno a ciertas políticas, que podrían dividir mucho a la sociedad porque hay miles de migrantes que prestan un servicio importante en Chile, que se están integrando a la sociedad chilena, y que tienen que tener a pleno título el derecho de ser ciudadano”.

El cardenal también contó que habló con el Papa León XIV sobre la labor de la Iglesia ante las próximas elecciones en noviembre, compartiendo con los fieles y los candidatos “nuestra visión de lo que es un estado derecho, de lo que es la democracia, de lo que es el bien común”.