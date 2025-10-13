El presidente de Chile, Gabriel Boric Font, aseguró que el Papa León XIV, con quien se reunió en el Palacio Apostólico Vaticano este 13 de octubre, le manifestó su “dolor” por los casos de abusos en el seno de la Iglesia Católica en Chile.

“Conversamos sobre temas particulares de Chile, me comentó sobre el dolor que le había producido como misionero, y que le produjo también al Papa Francisco, los casos de abusos sexuales en la Iglesia”, afirmó el mandatario chileno en su cuenta oficial de X.

En sus redes sociales, Boric calificó el encuentro como una “muy bonita y reflexiva reunión”, destacando el tono cercano y espiritual de la conversación con el Pontífice.

“Partimos conversando sobre la exhortación apostólica que él escribió, llamada Dilexi Te, que continúa las reflexiones de Francisco”, escribió el presidente chileno.

El mandatario dijo que el Papa “lo exhortó a abordar las causas estructurales de la pobreza y la marginación con humildad”, subrayando la importancia de respetar a quien piensa distinto. “Es un llamado que nos convoca especialmente a quienes estamos en política”, añadió Boric.

El presidente destacó además el recuerdo compartido del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina de 1978, en el que la mediación de la Santa Sede fue decisiva para evitar un conflicto bélico entre ambos países. “Conversamos sobre la valoración que tenemos a raíz de los 40 años del tratado, donde la mediación de la Iglesia fue fundamental para poder acercar posiciones y encontrarnos entre pueblos hermanos”, afirmó.

Otro punto de la conversación fue la situación en Gaza y los avances en la primera parte del acuerdo de paz en curso, sobre los que el mandatario chileno y el Pontífice intercambiaron opiniones.

Finalmente, Boric señaló que, en nombre del Estado de Chile, invitó oficialmente al Papa León XIV a visitar el país, destacando el profundo aprecio del pueblo chileno por la figura del Pontífice y el compromiso común por la justicia y la paz.

Tras la audiencia con el Papa, Boric se reunió con el Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, y con el Secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, Mons. Paul Richard Gallagher,

En el comunicado que publicó el Vaticano, se informó que las conversaciones con la delegación chilena se desarrollaron en un clima cordial, abordando temas de interés mutuo, como “la lucha contra la pobreza, los fenómenos migratorios y las cuestiones éticas que marcan la vida social y política del país”.



