El diácono permanente italiano Alessandro Frateschi, condenado por delitos sexuales contra menores, ha sido expulsado del estado clerical por decisión directa del Papa León XIV.

La diócesis de Latina-Terracina-Sezze-Priverno comunicó la noticia este martes, precisando que el decreto fue notificado en la prisión de Latina al propio interesado. Se trata del primer caso de sanción canónica por abusos hecho público durante el pontificado del nuevo Papa.

Frateschi, de 46 años, cumple actualmente una condena de 12 años de reclusión impuesta por la justicia civil italiana en 2024, tras ser hallado culpable de abusos sexuales contra cinco menores entre 2018 y enero de 2023. Tres de las víctimas eran alumnos suyos en un instituto de enseñanza secundaria de Latina donde impartía religión católica; otro era un menor en régimen de acogida; y el quinto, hijo de amigos de familia.

Decisión papal definitiva e inapelable

“La mañana del 16 de septiembre, en la cárcel de Latina, fue notificado al diácono permanente Alessandro Frateschi el decreto de dimisión del estado clerical por decisión directa de papa León XIV. Este decreto de condena no es apelable”, señala el comunicado oficial de la diócesis.

La investigación canónica fue instruida por la Sección Disciplinaria del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, competente en los llamados delicta graviora, entre ellos los delitos contra el sexto mandamiento cometidos por clérigos con menores de 18 años. Debido a la gravedad de los hechos y a su manifiesta consumación, el Dicasterio remitió el caso directamente al Santo Padre, que decidió imponer la pena más severa prevista por el derecho canónico.

Prohibiciones permanentes

Durante la notificación, se informó a Frateschi de que no podrá volver a hablar en nombre de la Iglesia, predicar homilías, asumir ningún encargo pastoral en seminarios o parroquias ni enseñar teología o religión católica en instituciones académicas dependientes o no de la autoridad eclesiástica.

Acción de la diócesis

El obispo de Latina, Mariano Crociata, había suspendido cautelarmente a Frateschi en enero de 2023, el mismo día en que tuvo conocimiento de las denuncias. Tras escuchar al docente, aceptó su dimisión del cargo de profesor de religión, le retiró la idoneidad para la enseñanza y abrió una investigación previa, cuyos resultados fueron remitidos a Roma.

“La conclusión de este proceso deja una herida en toda la comunidad diocesana”, reconoce la nota. “Renovamos nuestra solidaridad y cercanía a las víctimas y sus familias”.

La diócesis reiteró además su compromiso con la protección de menores y personas vulnerables e invitó a denunciar cualquier situación de abuso, incluso de épocas pasadas, al Servicio Interdiocesano para la Tutela de los Menores, recordando que este paso no sustituye sino que alienta el recurso a la justicia civil.



