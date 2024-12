El Arzobispado de Antofagasta (Chile) y el Obispado de San Lorenzo (Paraguay) comunicaron que sacerdotes de esas jurisdicciones eclesiales fueron expulsados del estado clerical.

En el caso paraguayo, se trata del P. Jorge Ramírez Aquino, quien ha recibido la pena de dimisión del estado clerical y la dispensa del Sagrado Orden, del Sagrado Celibato y de las obligaciones a la Sagrada Ordenación, según indica un comunicado con fecha 27 de diciembre, firmado por el Obispo de San Lorenzo, Mons. Joaquín Hermes Robledo Romero.

En adelante, “queda excluido del ejercicio del Orden Sagrado, ya no puede ejercer el ministerio sacerdotal, no puede presidir la celebración de la Eucaristía, no puede predicar homilías, no puede escuchar confesiones, ni administrar sacramentos, ni desempeñar cargo alguno de dirección en el ámbito pastoral”.

Según indica el portal Última Hora , el Obispo confirmó que la decisión se debe a que el exsacerdote llevaba una “vida incoherente” y “no ha tenido un comportamiento adecuado como sacerdote en cuanto a las obligaciones”.

En Chile, el Arzobispado de Antofagasta informó a la comunidad que el Santo Padre ha dimitido del estado clerical a Ramón Gustavo Miranda Allende, “por abandono de la Iglesia Católica Apostólica Romana”, tras integrarse a la denominada Iglesia Católica Apostólica Ecuménica Santa María al pie de la Cruz.

Dicha institución, aclara el comunicado , “no está en comunión con nuestra Iglesia, ni está sujeta a la autoridad del obispo de la diócesis, ni del Papa a nivel universal”.

“Cabe recordar que Miranda Allende se encontraba suspendido de sus funciones desde el año 2021 mientras se realizaba un proceso administrativo penal por una denuncia por abuso sexual hacia una persona mayor de edad”, precisa el comunicado.