El Papa León XIV instó el lunes a los estudiantes universitarios a saciar su “hambre de verdad y significado”, lamentando que la educación moderna a menudo no considera “una mirada más amplia”.

“Hoy nos hemos convertido en expertos en detalles infinitesimales de la realidad, pero somos incapaces de alcanzar una visión de conjunto, una visión que dé unidad a las cosas a través de un significado más grande y más profundo”, dijo el Papa León XIV. “La experiencia cristiana, en cambio, quiere enseñarnos a mirar la vida y la realidad con una mirada integradora”.

Antes de iniciar la Santa Misa por el Jubileo del Mundo de la Educación, el Papa León XIV firmó la Carta Apostólica «Trazando nuevos mapas de esperanza», con motivo del 60 aniversario de la declaración conciliar "Gravissimum Educationis" de San Pablo VI, que se celebrará mañana… pic.twitter.com/trFALLMWRN — ACI Prensa (@aciprensa) October 27, 2025



El Papa presidió una misa para estudiantes de las universidades pontificias de Roma este lunes 27 de octubre, marcando tanto el inicio del año académico como el día de apertura del Jubileo del Mundo de la Educación, una celebración de una semana que se extenderá hasta el 1 de noviembre como parte del Jubileo de la Esperanza.

El jubileo resalta el alcance global de la educación católica con más de 231.000 escuelas y universidades en 171 países que atienden a casi 72 millones de estudiantes en todo el mundo, según informa el Vaticano.

El Papa León describió la educación como “un auténtico acto de amor”. Dijo: “Saciar el hambre de verdad y de sentido es una tarea necesaria, porque sin verdad ni significados auténticos se puede caer en el vacío”.

El Papa firma el nuevo documento sobre la educación. Crédito: Daniel Ibáñez / EWTN News.



“Lo que recibimos mientras buscamos la verdad y nos comprometemos con el estudio nos ayuda a descubrir que no somos criaturas arrojadas al mundo por casualidad, sino que pertenecemos a alguien que nos ama y que tiene un proyecto de amor para nuestra vida”, añadió el Papa.

Una universidad pontificia es una universidad católica bajo la autoridad del Vaticano. En Roma, varias de estas universidades, entre ellas la Universidad Gregoriana, dirigida por los jesuitas, y la Universidad Dominicana de Santo Tomás de Aquino, educan a seminaristas, sacerdotes, religiosas y estudiantes laicos católicos de todo el mundo en teología, filosofía, derecho canónico y otras disciplinas.

En su homilía, el Papa León XIV animó a los estudiantes y educadores a integrar su trabajo intelectual con su vida espiritual.

El Papa en la Misa con los universitarios. Crédito: Daniel Ibáñez / EWTN News.



“Mirando el ejemplo de hombres y mujeres como Agustín, Tomás, Teresa de Ávila, Edith Stein y muchos otros (…), también nosotros estamos llamados a llevar adelante el trabajo intelectual y la búsqueda de la verdad sin separarlos de la vida”, afirmó.

“Es importante cultivar esta unidad, para que lo que ocurre en las aulas universitarias y en los ambientes educativos de todo tipo y nivel no se quede en un ejercicio intelectual abstracto, sino que se convierta en una realidad capaz de transformar la vida, de hacernos profundizar en nuestra relación con Cristo, de hacernos comprender mejor el misterio de la Iglesia, de hacernos testigos audaces del Evangelio en la sociedad”.

El Papa León también dijo a los estudiantes universitarios que la verdad que se encuentra en Cristo puede liberarnos del egocentrismo.

“Cuando el ser humano es incapaz de ver más allá de sí mismo, de su propia experiencia, de sus propias ideas y convicciones, de sus propios esquemas, entonces se mantiene prisionero, permanece esclavo, incapaz de madurar un juicio propio”, afirmó.

El Papa en la Misa de hoy con los universitarios. Crédito: Daniel Ibáñez / EWTN News.



“Pero, en realidad, muchas cosas que importan en la vida —podríamos decir las cosas fundamentales— no nos las damos nosotros mismos, sino que vienen de los demás; nos llegan y las recibimos de los maestros, de los encuentros, de las experiencias de la vida. Y esta es una experiencia de gracia, porque sana nuestros encorvamientos. (…) Esto sucede especialmente cuando encontramos a Cristo en nuestra vida”.

El Santo Padre destacó además que “quien estudia se eleva, amplía sus horizontes y sus perspectivas, para recuperar una mirada que no se fija sólo en lo bajo, sino que es capaz de mirar hacia arriba: hacia Dios, hacia los demás, hacia el misterio de la vida. Esta es la gracia del estudiante, del investigador, del erudito”.

En el marco del Jubileo del Mundo de la Educación, el Papa León XIV se reunirá con estudiantes el jueves y con educadores el viernes. El jubileo concluirá el sábado, cuando el Papa declare a San John Henry Newman doctor de la Iglesia.

El Papa León XIV también designará a Newman como copatrono de la educación católica junto a Santo Tomás de Aquino en un documento que se publicará el 28 de octubre, coincidiendo con el 60 aniversario de Gravissimum Educationis, la declaración del Concilio Vaticano II sobre la educación cristiana.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA