El Papa León XIV aseguró que “pocas veces en la vida” se ha sentido “inspirado por un proceso”, ya que en realidad son las personas que viven con “entusiasmo la fe” quienes lo inspiran, en el diálogo sostenido el viernes 24 de octubre con más de 2.000 miembros de los equipos sinodales que iniciaron así su Jubileo.

En el evento realizado en el Aula Pablo VI en el Vaticano, el Santo Padre respondió en español y manera espontánea a la siguiente pregunta: “¿Cómo puede el proceso sinodal animar e inspirar a nuestras sociedades a ser más incluyentes, justas y constructoras de paz?”.

Precisando que no era su intención “ofender” a nadie, León XIV contestó: “Cuando uno pregunta cómo puede un proceso ayudarnos, inspirarnos… yo pocas veces en la vida me he sentido inspirado por un proceso. Yo me siento inspirado por las personas que vivan con entusiasmo en la fe”.

El Jubileo es una invitación a la conversión

“Todos han venido en estos días como equipos sinodales, pero para vivir el jubileo, y creo que es muy importante comprender que el jubileo es una invitación a la conversión, a la reconciliación y a la vida nueva que recibimos de Jesucristo”, subrayó el Santo Padre, que agradeció la labor de estos grupos tras el Sínodo de la Sinodalidad, cuya sesiones mundiales se realizaron en 2023 y 2024 en el Vaticano, y en el que también participó siendo Prefecto del Dicasterio para los Obispos.

El Papa destacó la importancia de vivir “la espiritualidad del evangelio, de comunión, de querer ser Iglesia. Estos son aspectos que realmente nos pueden inspirar a seguir siendo Iglesia, construyendo caminos de inclusión, invitando a muchos más, a todos, a acompañarnos a caminar con nosotros”.

“Creo que muy fundamental en todo eso es que vivamos todos nosotros una auténtica conversión, que lo descubramos en nuestro corazón”, subrayó.

León XIV explicó, en ese sentido, que una auténtica espiritualidad “empieza con la escucha de la palabra de Dios, ese discernimiento de la presencia del Espíritu donde el Espíritu Santo nos está llamando y compartiendo esta experiencia con métodos como puede ser la conversación en el Espíritu y vivir esa cercanía con Cristo mismo que puede encender en nuestros corazones el deseo de ser discípulos, discípulos misioneros, fieles en el camino”.

“Cuando nosotros vivimos con ese entusiasmo, esta convicción, veremos que de hecho muchos más van a querer juntarse con nosotros y ser constructores de paz y de comunión”, remarcó.

Papa León XIV: La Iglesia tiene que estar agradecida a América Latina

En su respuesta, el Papa León también consideró que “la Iglesia tiene que estar muy agradecida por tantas cosas que hemos aprendido de América Latina, el don de la fe, el entusiasmo y el espíritu de comunión que en muchos casos es parte de la misma cultura de pueblos que tradicionalmente de verdad son muy unidos”.

“Han convertido ese don de comunión, de fraternidad, hermanos y hermanas, en una experiencia que se expresa muy bien en la Iglesia y que nos enseña a muchos a seguir en un camino auténticamente sinodal”, destacó el Santo Padre.