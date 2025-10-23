El Papa León XIV nombró como nuevo Obispo de Tumaco (Colombia) a Mons. Franklin Misael Betancourt, sacerdote de la Diócesis de Ipiales y hasta ahora formador en el Seminario Mayor Los Sagrados Corazones de Jesús y María de Pasto.

“Es una cruz hermosa que Dios ha confiado a mi pobre e indigna fragilidad humana. Doy gracias a Dios porque ha colocado su mirada y su corazón en el clero de la diócesis de Ipiales y me llamó para el ministerio del episcopado”, dijo el obispo electo en conferencia de prensa realizada en Ipiales esta mañana.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Desde el momento en que le di el sí generoso a Dios, he colocado en mi mente y en mi corazón a la querida diócesis de Tumaco”, compartió.

Tras señalar que ha estado pensando mucho en los sacerdotes, los pobres, los ancianos y enfermos de Tumaco, el nuevo obispo de la diócesis que está en la frontera con Ecuador dijo: “entiendo y comprendo a los pobres porque yo vengo de los pobres, he nacido entre los pobres y he tocado la pobreza, y no me avergüenzo de ser pobre”.

“No me ordené sacerdote ni ahora obispo para ser rico económicamente, me ordené para asumir el estilo de vida de Jesús, que es el estilo de vida de la pobreza, porque el pobre pone toda su confianza en el Señor”, aseguró.

La importancia del deporte en la vida del nuevo obispo

Las más leídas 1 2 3 4 5

El nuevo prelado también resaltó que “el deporte ha sido parte importante de mi vida, y no lo he dejado desde que estoy en el seminario, y donde llego hago mi ruta atlética”.

Tras señalar que ya está pensando en cuál será su ruta para correr en Tumaco, Mons. Betancourt resaltó que “trotando y haciendo deporte, es otra forma también de evangelizar e invitar a los jóvenes a practicar el deporte”.

“El deporte es muy importante, el deporte nos forma, el deporte nos hace disciplinados, el deporte nos da salud, el deporte nos integra como comunidad, es muy importante, el deporte nos aleja de las drogas, nos aleja de los vicios”, destacó.

¿Quién es el nuevo Obispo de Tumaco en Colombia?

Franklin Misael Betancourt es el nuevo Obispo de Tumaco en Colombia, nacido el 30 de octubre de 1967 en Guaitarilla, Diócesis de Ipiales. Tiene 57 años.

Estudió Filosofía y Teología en el Seminario Mayor Los Sagrados Corazones de Jesús y María de Pasto y en la Pontificia Universidad Javeriana, obtuvo la Licenciatura en Teología Moral en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

Fue ordenado sacerdote el 10 de noviembre de 1996.

Sirvió como párroco de varias parroquias, especialmente en el emblemático Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Las Lajas, y vicario episcopal para la vida consagrada. Fue formador en el Seminario Mayor Binacional Nuestra Señora de la Paz en Tulcán.

Tiene una especialización en Pedagogía y Ética en la Universidad Juan de Castellanos de Tunja.

La Diócesis de Tumaco es sufragánea (dependiente) de la Arquidiócesis de Popayán. Comprende los municipios de Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magui, Mosquera, Olaya Herrera, Roberto Payán y Tumaco. Limita con el Océano Pacífico y Ecuador, según informa la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC).