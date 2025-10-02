Este jueves 2 de octubre se estrena en los cines de Colombia y Estados Unidos la película “Kit de Santidad: El camino a Dios de Carlo Acutis” (The Road to God of San Carlo Acutis), el adolescente italiano declarado santo el pasado 7 de septiembre junto a Pier Giorgio Frassati en el Vaticano.

La película es una producción de Ave María Films, productora de la cineasta Gaby Jácoba, y contó con la colaboración de Hollywood Catholic Films. La dirección estuvo a cargo del hijo de Gaby, Pablo Casso, mientras que el guión fue escrito por ambos.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Premiere de la cinta en Holywood. Crédito: Ave María Films.



Gaby Jácoba, conocida por su importante rol en dar a conocer historias de fe a través del Festival Internacional de Cine Católico, declaró a ACI Prensa que esta cinta “te lleva por un viaje de sanación y conversión con Sebastián, protagonizada por Antonio Mauri, que se encuentra con el amor de Dios a través de San Carlo Cutis para llegar a la santidad”.

Con su “método infalible” que tiene a la Eucaristía y la oración como centro, y con esta película, San Carlo Acutis “está tocando muchos corazones, donde se ha presentado ya después de su recorrido en Roma, en España y en las diferentes premieres en Miami, en Nueva York y en Hollywood, que fue la última”.

Premiere en Miami. Crédito: Ave María Films.

Las más leídas 1 2 3 4 5



Gaby Jácoba dijo también que muchos salen conmovidos del cine porque Carlo Acutis tuvo en el centro de su vida “a Dios, a Jesús, a la Eucaristía y alrededor de toda su vida diaria, cotidiana, fue aplicando y viviendo el kit de santidad. Así que bueno, esta película es para todos, desde niños de 7, 8 años hasta abuelitos, para las familias, para los jóvenes, esta película toca el corazón a todos”.

En el docufilm participan, entre otras importantes figuras, Antonia Salzano, madre de Carlo Acuts; el Dr. Ricardo Castañón Gómez, conocido científico que se convirtió a la fe católica gracias a sus investigaciones sobre los milagros eucarísticos; y el sacerdote mexicano José Juan Montalvo, conocido en redes sociales como el Padre Borre.

Antonia Salzano, mamá de San Carlo Acutis, y Gaby Jácaoba. Crédito: Ave María Films.



También participan Mons. José Ignacio Munilla, Obispo de Orihuela-Alicante (España) y Mons. José Gomez, Arzobispo de Los Ángeles (Estados Unidos).

Jácoba precisó asimismo que es muy importante que las personas vayan a los cines en estos primeros días para que las cadenas dejen la cinta más días y abran más salas para así poder “transformar los corazones de muchas personas en Estados Unidos, juntos, trabajando y siendo embajadores del amor de Dios”.

“Nos vemos en el cine”, concluyó.

Para más información puede sumarse al canal de WhatsApp de la cinta AQUÍ y puede ver la lista de cines de Estados Unidos y Colombia AQUÍ.