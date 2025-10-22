El Papa León XIV nombrará a San John Henry Newman patrono de la educación católica en un documento que se publicará el 28 de octubre con motivo del 60.º aniversario del Gravissimum Educationis, la declaración del Concilio Vaticano II sobre la educación cristiana.

El Santo Padre designará a Newman como copatrono oficial de la educación, junto con Santo Tomás de Aquino, durante el Jubileo del Mundo de la Educación que se celebrará del 27 de octubre al 1 de noviembre y que se espera atraiga a 20.000 peregrinos.

León XIV también declarará al santo doctor de la Iglesia en la Misa de clausura del jubileo, el 1 de noviembre, solemnidad de Todos los Santos.

El cardenal José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, anunció la designación durante una rueda de prensa el 22 de octubre.

Newman, según de Mendonça, es un “educador extraordinario y una gran inspiración para la filosofía de la educación”.

El Papa también publicará un documento el 28 de octubre para conmemorar el 60.º aniversario del Gravissimum Educationis.

El documento de León XIV “reflexionará sobre la actualidad de la declaración y sobre los desafíos que la educación debe afrontar hoy, en particular las escuelas y universidades católicas”, afirmó de Mendonça.

Gravissiumum Educationis, afirmó el cardenal, es un “documento fundamental con un fuerte impacto en la visión contemporánea de la educación. El documento tuvo un papel fundamental dentro y fuera de la Iglesia, y debe ser reconocido”.

Además de reafirmar el derecho universal a la educación, la declaración del Vaticano II marcó “un cambio importante en el lenguaje, es decir, en la mentalidad, para hablar de la escuela, no en términos de instituciones, sino en términos de comunidades educativas”, añadió.

El cardenal citó extensamente el documento del Papa, que se publicará el 28 de octubre, que afirma que Gravissimum Educationis "no ha perdido ni un ápice de su fuerza" desde su publicación.

"Desde su recepción, ha nacido una constelación de obras y carismas... un patrimonio espiritual y pedagógico capaz de atravesar el siglo XXI y responder a los desafíos más apremiantes", afirma el Papa en el documento.

"Este patrimonio no es inamovible: es una brújula que sigue señalando el camino", afirma León XIV. "Las expectativas de hoy no son menores que las que la Iglesia enfrentó hace 60 años. De hecho, se han expandido y se han vuelto más complejas... La historia nos desafía con una nueva urgencia. Los cambios rápidos y profundos exponen a niños, adolescentes y jóvenes a una fragilidad sin precedentes. No basta con preservar: debemos relanzar".

"Pido a todas las instituciones educativas que inauguren una época que hable al corazón de las nuevas generaciones, recomponiendo conocimiento y sentido, competencia y responsabilidad, fe y vida".

Según las últimas estadísticas del Vaticano compartidas en la conferencia de prensa del 22 de octubre, hay 230.000 universidades y escuelas católicas presentes en 171 países, que atienden a casi 72 millones de estudiantes.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.