El Cardenal John Henry Newman, canonizado por el Papa Francisco en 2019 y que será proclamado Doctor de la Iglesia por León XIV el 1 de noviembre de 2025, es una figura monumental en la historia de la Iglesia Católica.

Nacido en Londres en 1801, su vida estuvo marcada por la búsqueda incansable de la verdad, lo que lo llevó a convertirse del anglicanismo al catolicismo en 1845.

Su transformación, junto a sus contribuciones a la educación y la teología, lo ha colocado como un referente espiritual e intelectual para la Iglesia Católica y un “santo para nuestros tiempos”, según señaló a ACI Prensa, el P. Juan R. Vélez, experto en la vida y obra de Newman y autor de varios libros sobre él.

En una entrevista concedida a ACI Prensa, destacó por qué el legado y las enseñanzas del Cardenal son vitales para las generaciones actuales.

1. El Cardenal Newman afirmaba que la fe y la ciencia no se oponen

El P. Vélez, sacerdote del Opus Dei que conoce a John Henry Newman desde que comenzó sus estudios de doctorado en la Universidad de Navarra (España), describe al santo como un “apasionado por la verdad”.

“Como sacerdote, Newman invitaba a todos al seguimiento de Jesús, que debe ser el fundamento de la vida. Él es Hijo de Dios; Él es quien da sentido a nuestra existencia”, comentó.

Este llamado a seguir a Cristo es uno de los pilares de las enseñanzas de Newman, quien creía firmemente que “la fe y la ciencia no se oponen”, sino que se complementan.

“La fe ilumina la mente para llegar más allá de donde llega la razón. Por medio de la razón el hombre conoce al mundo y por la razón iluminada por la fe, el hombre conoce a Dios”, explicó el P. Vélez, plasmando el pensamiento del santo.

Newman también enseñaba que a Dios se llega por “el corazón y la razón”, un pensamiento que, según Vélez, “se alinea con la famosa frase del filósofo Blaise Pascal: ‘El corazón tiene razones que la razón no conoce’”. “Los seres humanos conocen por medio de un rico modo de conectar el testimonio de otros, la conciencia y muchas otras fuentes de una manera muchas veces implícita”, agregó.

2. Invitó a cultivar el intelecto en las aulas universitarias

Otra lección del Cardenal Newman para las nuevas generaciones, indicó el presbítero, es la de “cultivar el hábito intelectual de la mente en la universidad”.

“La universidad busca el saber universal y cada ciencia es parte de este círculo del saber. Si se omite una ciencia, y sobre todo la teología, el saber universitario no sólo es incompleto, sino que se distorsiona porque una ciencia pretende usurpar el papel de otro”, explicó el sacerdote

Y agregó: “Dios espera que nosotros sus hijos actuemos en el mundo y para eso los cristianos deben conocer nuestra fe y profundizar en ella”.

3. Buscó incansablemente la verdad durante toda su vida

El Cardenal Newman se distinguió por su incansable búsqueda de la verdad, un rasgo que lo llevó a tomar decisiones difíciles, como su conversión a la fe católica. “Buscó la verdad sobre la religión querida por Jesús a pesar del sacrificio que le costó, es decir, dejar su prestigio como clérigo anglicano y su gusto y comodidad de la vida en Oxford”, comentó el P. Vélez.

Además de su amor por la verdad, el Cardenal Newman fue un hombre de “ambición por lograr cosas buenas, a saber renovar la iglesia anglicana (cuando aún era anglicano)”. Fundó la Universidad Católica de Irlanda en Dublín y estableció el Oratorio de San Felipe Neri en Inglaterra, fundó un colegio para jóvenes, publicó muchas obras de teología, entre otros proyectos.

4. Poseía una gran sensibilidad para el arte y un profundo sentido del humor

Vélez destacó también el equilibrio que Newman mantuvo entre la vida espiritual y las expresiones culturales como la música, pues el santo “tocó el violín durante toda su vida”. “Entendía que el hombre es un ser unitario situado en un contexto histórico; la vida y la fe son mucho más que razonamientos intelectuales”, añadió el sacerdote.

Contó que “era un hombre de buenos gustos, sensible, dado al detalle y al análisis de sí mismo y, por tanto, a veces era indeciso”.

También detalló que el Cardenal Newman poseía “buen humor, que se expresa claramente en sus cartas”, así como un “gran corazón que manifestaba la caridad de Cristo”. “Testimonio de esto último fue que al morir las calles de Birmingham estuvieron abarrotadas de personas, muchas humildes, para honrar el paso de su féretro”, acotó.

5. Publicó una gran cantidad de obras para el crecimiento espiritual

“Llevo casi treinta años estudiando la vida de este gran santo a quien algunos ponen en la misma liga que San Agustín y Santo Tomás de Aquino (…) Es reconocido como uno de los grandes del siglo XIX en Inglaterra”, relató el P. Vélez.

Para aquellos interesados en sumergirse en el pensamiento de Newman, el sacerdote sugiere cinco obras fundamentales, comenzando con la novela Callista, que explora la conversión de una joven pagana en el siglo IV, y sus cortas meditaciones, que acercan al lector a un trato íntimo con Dios. En ese sentido el P. Vélez destaca la claridad y la belleza con las que el Cardenal Newman escribía.

Entre sus obras teológicas más destacadas, se encuentran algunas de sus homilías que “versan sobre la fe, la gracia, la obra de Jesucristo y del Espíritu Santo, y las virtudes cristianas”; y el libro Idea de la Universidad, considerado hoy en día un ensayo clásico sobre la razón de ser de la universidad. Finalmente, su Apología pro Vita Sua, una autobiografía intelectual, es ampliamente reconocida por su calidad literaria.

“Para mejor apreciar la vida de Newman, su persona y estas obras conviene leer una biografía de su vida. A este respecto, el P. Juan Alonso, profesor de teología en la Universidad de Navarra, ha editado un libro John Henry Newman: Doctor, pastor, santo (San Pablo, 2022) y yo escribí uno El Cardenal Newman, un santo para el mundo de hoy (Logos, 2019)”, compartió el P. Vélez.

6. Es un ejemplo de conversión y de defensa de la fe católica

La conversión del Cardenal Newman al catolicismo fue fruto de un proceso profundo de estudio y oración. Según el P. Vélez, “fue su estudio de la historia de la Iglesia y sus dogmas, movido por la gracia de Dios en la oración, lo que lo llevó a entender que la Iglesia Católica es la verdadera grey establecida por Jesús y que ha crecido y desarrollado a lo largo de los siglos”.

Este convencimiento fue lo que lo convirtió en un fervoroso defensor de la fe católica, a pesar de las dificultades que enfrentó al abandonar el anglicanismo.

El Cardenal Newman “entendió que los cambios doctrinales a lo largo de siglos en la Iglesia son verdaderos desarrollos de las doctrinas de los apóstoles y no corrupción de esto”, explicó el P. Vélez.

7. Puede convertirse en un amigo y guía espiritual

Para aquellos que están en proceso de conversión, el P. Vélez ofrece un consejo inspirado en el Cardenal Newman: “La oración y la lectura diaria de la Palabra de Dios son fundamentales para conocer a Dios y lo que nos pide a cada uno”.

En esa misma línea, invitó al “estudio de la historia de la Iglesia para entender mejor la revelación de Dios”, a leer a “algunos Padres de la Iglesia como San Agustín, San Atanasio y San Basilio y así beber de las fuentes de estos grandes santos”, y finalmente a analizar “los documentos de los concilios, especialmente el Concilio Vaticano II, que nos enseñan la interpretación correcta de la revelación de Cristo”.

El P. Vélez concluye la entrevista con una cita conmovedora de Newman: “Dios ha creado todas las cosas para bien; todas las cosas para su mayor bien; todo por su propio bien... Dios ha decidido, a menos que interfiera con Su plan, que alcanzaré lo que será mi mayor felicidad. Él me mira individualmente, me llama por mi nombre, sabe lo que puedo hacer, lo que mejor puedo ser, cuál es mi mayor felicidad, y tiene la intención de dármela”.

Esta cita, que pertenece a las Meditations and Devotions de Newman, encapsula la visión del santo sobre la providencia divina y la individualidad de cada alma, haciendo de él un guía espiritual accesible y relevante para todos.

Sobre el P. Juan R. Vélez

El P. Juan R. Vélez reside en Miami, Estados Unidos, tiene formación en medicina interna, la cual estudió antes de su ordenación.

Junto a algunos amigos, escribe para la página cardinaljohnhenrynewman.com , donde abordan temas de fe inspirados en los escritos del San John Henry Newman.

Este artículo fue publicado originalmente en 2024. Ha sido actualizado para su republicación.








