El Papa León XIV declaró a San John Henry Newman como patrón de la misión educativa de la Iglesia Católica junto con Santo Tomás de Aquino, en su reciente Carta Apostólica sobre la Educación "Tranzando nuevos mapas de esperanza”.

Con este gesto, el Pontífice tiende un puente entre ambos santos, a quienes separan seis siglos, pero les une una misma misión: la docencia dentro de la Iglesia Católica.

El Dr. Paul Gordon, profesor de Doctrina Social de la Iglesia y de Historia y Literatura Contemporánea del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala, reflexionó sobre esta decisión del Santo Padre en conversación con ACI Prensa.

Unión entre fe y razón

Según recordó el profesor escocés, ambos teólogos promovieron el diálogo entre las ciencias, especialmente entre la fe y la razón, situando el don de la fe como un camino de búsqueda de la verdad.

Así lo indica el Papa en su reciente documento, publicado con ocasión del LX aniversario de la Declaración conciliar Gravissimum educationis, en el que recuerda las palabras de Newman, que el próximo 1 de noviembre también será declarado Doctor de la Iglesia: “La verdad religiosa no es sólo una parte, sino una condición del conocimiento general”.

Esto supone, según indica el Papa León XIV, una invitación a “renovar el compromiso por un conocimiento tan intelectualmente responsable y riguroso, como profundamente humano”.

Una aguda mirada sobre los tiempos modernos

Los patronos de la educación católica contribuyeron a la enseñanza de la Iglesia gracias a su amplio conocimiento de la teología. En concreto, el “Doctor Angélico” cristianizó al filósofo griego, y profundizó en la fe cristiana “a la luz de la filosofía de Aristóteles”, precisó Gordon.

“Santo Tomás introdujo la filosofía de Aristóteles dentro de la Iglesia Católica a principios del mundo moderno, en el siglo XIII”, agregó.

Por su parte, Newman, quien fue el primer rector de la Universidad Católica de Irlanda, “unificó la fe y la razón” con una aguda mirada sobre los tiempos modernos.

El profesor también recordó que Newman es uno de los más celebrados conversos al catolicismo en los últimos tiempos, por lo que el gesto del Pontífice es “un hito más que señala el regreso a Roma” que experimentó el propio Newman.

“Newman fue de los primeros que dejó el anglicanismo y pasó al catolicismo, marcando el paso a seguir de muchos otros conversos en mi país y en los países anglosajones”, recordó.

Una luz para la docencia actual

“Para los profesores de universidad y los que nos dedicamos a la docencia en general, es un paso muy importante”, recalcó el profesor. Según Gordon, ambos santos pueden iluminar la docencia del mundo actual, donde “la educación, sobre todo la universitaria, se ha convertido en una especie de formación vocacional utilitarista donde la espiritualidad no tiene cabida”, lamentó.

Señaló, además, que Newman “es una persona excepcional por muchos motivos. Fue la primera persona que en mi país, a mediados del siglo XIX, se atrevió a dejar el anglicanismo, que sigue siendo la Iglesia oficial y establecida. Muchas personas le criticaron por eso, pero él se fue a la Iglesia Católica porque sabía que era donde residía la verdad”, afirmó.

Destacó de en particular el coraje y la valentía de este santo y precisó que, a su entender, el Papa León XIV también pretende resaltar la importancia del ecumenismo a la luz de lo que enseñó este santo, futuro Doctor de la Iglesia: “Nos indica que hay que rezar por la unidad del cuerpo de Cristo, porque la división es un pecado”, concluyó.