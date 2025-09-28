Antes de rezar el Ángelus de este domingo, el Papa León XIV anunció que el próximo 1 de noviembre, día en que la Iglesia celebra la festividad de Todos los Santos, conferirá a San John Henry Newman el título de Doctor de la Iglesia.

“Tengo la alegría de anunciar que el próximo 1 de noviembre, en el Jubileo del mundo educativo, conferiré el título de Doctor de la Iglesia a San John Henry Newman, el cual contribuyó al renacimiento de la teología y a la comprensión de la doctrina cristiana en su desarrollo”, expresó el Pontífice en italiano durante su intervención.

San John Newman (1801-1890), teólogo inglés convertido del anglicanismo al catolicismo, es considerado una de las figuras intelectuales más influyentes de la Iglesia contemporánea. Sus reflexiones sobre el desarrollo de la doctrina, la conciencia personal y la relación entre fe y razón marcaron profundamente el pensamiento católico, hasta el punto de ser citado con frecuencia en el Concilio Vaticano II.

El reconocimiento como Doctor de la Iglesia —título otorgado a santos cuyos escritos y enseñanzas han tenido un valor eminente para la teología y la espiritualidad católica— coloca a Newman en la misma línea de grandes referentes como san Agustín, santo Tomás de Aquino, santa Teresa de Ávila y santa Teresa de Lisieux.

La proclamación oficial tendrá lugar en una ceremonia solemne en Roma, coincidiendo con las celebraciones del Jubileo dedicadas al ámbito de la educación, un contexto especialmente significativo dada la contribución de Newman a la reflexión sobre la universidad y la formación integral de la persona.

Oraciones por regiones asiáticas golpeadas por el tifón

Además, León XIV manifestó este domingo su cercanía a las poblaciones de Asia golpeadas en los últimos días por un violento tifón que ha dejado graves daños e inundaciones en varios países de la región.

“En estos días un tifón se ha abatido sobre diversos territorios asiáticos, en particular las Filipinas, la isla de Taiwán, la ciudad de Hong Kong, la región de Guangdong y Vietnam. Estoy cercano a las poblaciones afectadas, especialmente a las más pobres”, afirmó el Pontífice en la plaza de San Pedro.

El tifón, acompañado de fuertes vientos y lluvias torrenciales, ha provocado cortes de electricidad, evacuaciones masivas y cuantiosas pérdidas materiales en áreas urbanas y rurales. Las autoridades locales informaron de víctimas mortales y de miles de desplazados, mientras equipos de emergencia y voluntarios trabajan en las labores de rescate.

El Papa pidió a los fieles orar por quienes han perdido a sus seres queridos y por quienes se enfrentan a la devastación causada por el desastre natural. También exhortó a la comunidad internacional a no olvidar la situación de las poblaciones más vulnerables.