El Papa León XIV recibió este lunes en audiencia privada a dos dirigentes políticos con visiones muy diferentes sobre la cuestión migratoria. Por la mañana se reunió con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán; y por la tarde recibió a Magnus Brunner, comisario de la Unión Europea para Asuntos Internos y Migración.

Orbán mantiene una postura restrictiva sobre la migración y ha criticado en reiteradas ocasiones las políticas de redistribución de inmigrantes promovidas por la Unión Europea. Por su parte, Brunner defiende una política migratoria común y respalda la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, un acuerdo que el líder húngaro rechaza con firmeza.

Primer encuentro oficial entre León XIV y Viktor Orbán

Orbán llegó puntualmente a las nueve de la mañana al Patio de San Dámaso, en el Palacio Apostólico, para mantener su primer encuentro oficial con el Santo Padre. Posteriormente, se reunió con el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede, y Mons. Paul Richard Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales.

El Vaticano no ofreció detalles sobre el contenido de la audiencia privada con el Pontífice ni especificó si la cuestión migratoria estuvo entre los temas tratados. Por tu parte, el primer ministro húngaro afirmó en su cuenta de X que solicitó al Papa su apoyo en los esfuerzos de su país a favor de la paz.

Durante su reunión en la Secretaría de Estado se destacaron las sólidas relaciones bilaterales y el aprecio por el compromiso de la Iglesia Católica en la promoción del desarrollo social y el bienestar de la comunidad húngara.

Según informó el Vaticano, se prestó especial atención al papel de la familia, la formación y el futuro de los jóvenes, así como la importancia de la protección de las comunidades cristianas más vulnerables.

Las conversaciones también abordaron las cuestiones europeas, especialmente el conflicto en Ucrania y la situación en Oriente Medio.

El Santo Padre también recibió esta tarde en el Vaticano a Magnus Brunner, comisario de la Unión Europea para Asuntos Internos y Migración desde diciembre de 2024.

Las medidas “inhumanas” que tratan a los inmigrantes como “deshechos”

El Papa León XIV defendió en su encuentro con delegados de los Movimientos Populares que el derecho y el deber de un Estado de proteger sus fronteras “deben equilibrarse con la obligación moral de proporcionar refugio” y advirtió de medidas “inhumanas” que tratan a los inmigrantes como “deshechos”.

Asimismo, en su Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado de este año, subrayó que los migrantes y refugiados se erigen como mensajeros de esperanza. “Su valentía y tenacidad son un testimonio heroico de una fe que ve más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y que les da la fuerza para desafiar la muerte en las diferentes rutas migratorias contemporáneas”, afirmó.