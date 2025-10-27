EWTN España, el proyecto televisivo afiliado a EWTN, liderado por José Carlos González Hurtado, ha sido reconocido con el premio Artes en la Imagen de Religión en Libertad (ReL), el portal de información religiosa fundado por Álex Rosal.

La filial española comenzó sus emisiones el 8 de diciembre de 2020, con una programación exclusiva desde las 9:00 hasta las 13:00 horas y compartida el resto del día con las producciones de EWTN para Hispanoamérica.

Sus contenidos se pueden seguir a través de su sitio web y diferentes plataformas de televisión: Movistar (149), Vodafone (212), Orange (92), Euskatel (965), R (211), Telecable (79), Virgin Telco (119), Racctel+ (118).

Además, su canal de YouTube cuenta con más de 222.000 suscriptores que disfrutan de documentales, programas de debate, informativos, programas infantiles, series exclusivas, programas de entretenimiento para jóvenes, obras de teatro, conciertos, películas, programas devocionales, la cobertura en vivo de los eventos de la Iglesia Católica y, por supuesto, la emisión de la Santa Misa.

El jurado de los VIII Premios Religión en Libertad ha destacado “su valentía evangelizadora y su amplia presencia audiovisual”.

El portal especializado en información religiosa con un enfoque netamente evangelizador y propositivo, también distingue con su Premio Especial del año a Kiko Argüello, iniciador del Camino Neocatecumenal, una realidad eclesial de la que se destaca que “encontró desde pronto el impulso de los Papas, como vía válida para redescubrir el sacramento del bautismo y vivir la fe en comunidad como hacían los primeros cristianos”.

El premio Audacia ante el Mundo de ReL le corresponde a Marta Sanz Lovaine, de quien se reconoce “que no ha temido desafiar una ideología perversa: la ideología de género” a través de su productora con la que, “con absoluta objetividad periodística, con testimonios personales y la opinión de expertos”, muestra la realidad de esta ideología.

Fertilitas , la compañía fundada en España hace siete años por Miguel Gabián para poner la Naprotecnología al servicio de la sociedad ha sido galardonada con el premio Ciencia y Fe.

Desde sus inicios, Fertilitas ha acompañado, mediante una técnica de reconocimiento de la fertilidad 100 % natural, a cerca de 2.500 matrimonios, logrando 1.200 embarazos

El premio Caridad en Acción ha recaído en el Proyecto Misericordia que desarrollan en Chile desde 2013 Román y Reina, un matrimonio francobrasileño que pidió tres cosas al casarse: don de oración, sencillez para estar con los pobres y ser misioneros.

Así se instalaron en 2013 en la Pincoya, un barrio conflictivo de Chile, donde viven con sus seis hijos. Religión en Libertad destaca que, pasados más de 10 años, “suscitan voluntarios y experiencias de cercanía con los pobres en Estados Unidos, Argentina, Chile, Francia y exploran otros lugares”.

El proyecto Matina y Góspel Libertad de Mate Zuazola, ha sido distinguido con el Premio de Música Cristiana de ReL. Tras estudiar música clásica, terminó dedicándose de forma profesional a la música cristiana, tras “una llamada de Jesús para poner su don al servicio de la Evangelización” cuando tenía 18 años. Desde el año 2012, su coro gospel trata de evangelizar con sus espectáculos.

Con el premio Excelencia en Humanidades y Educación Clásica será distinguido el Instituto de Educación Secundaria San Mateo , un centro educativo “con la nota media más alta de los últimos cinco cursos en la EvAU” (prueba de acceso a la Universidad), que además acumula “un inacabable listado de premios” relacionados con sus valores: constancia, excelencia académica, virtud, alimento espiritual o disciplina.

Los premios se entregarán el miércoles próximo en el Aula Magna de la Universidad San Pablo CEU, en colaboración con la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria.