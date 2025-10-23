El Papa León XIV defendió este jueves que el derecho y el deber de un Estado de proteger sus fronteras “deben equilibrarse con la obligación moral de proporcionar refugio” y advirtió de medidas “inhumanas” que tratan a los inmigrantes como “deshechos”.

“Se están adoptando medidas cada vez más inhumanas, incluso celebradas políticamente, para tratar a estos ‘indeseables’ como si fueran desechos y no seres humanos”, aseveró ante cerca de 130 delegados de los Movimientos Populares, a quienes recibió en el Vaticano.

Esta es la primera vez que León XIV se reúne con ellos, en un gesto de continuidad con el camino iniciado por el Papa Francisco, quien, en estos años, ha mantenido un diálogo frecuente con estos movimientos que luchan por la justicia social y el cuidado de la casa común.

El Papa aseveró que, cuando se abusa de los migrantes vulnerables, “no se está ejerciendo la soberanía nacional de manera legítima, sino que se están cometiendo o tolerando graves delitos por parte del Estado”.

Asimismo, León XIV denunció la grave crisis de “adicción a opioides” que afecta a Estados Unidos, con especial impacto entre las personas más pobres.

Fentanilo, droga de la muerte que mata a los pobres

El Santo Padre puso especial énfasis en el fentanilo, al que calificó como “la droga de la muerte” y lamentó que sea la “segunda causa de fallecimientos entre las personas pobres de ese país”.

Durante su intervención, el Pontífice estadounidense advirtió de la proliferación de nuevas “drogas sintéticas”, cada vez más letales, que “no es sólo un crimen cometido por narcotraficantes, sino una realidad relacionada con la producción de medicamentos y sus ganancias, que carecen de una ética global”.

Por otro lado, el Papa se refirió a la labor de los Movimientos Populares que han celebrado su V Encuentro internacional del 21 al 24 de octubre, además de una peregrinación jubilar enmarcada en el Año Santo los días 25 y 26 de octubre.

“Haciéndome eco de las peticiones de Francisco, hoy reafirmo: la tierra, el techo y el trabajo son derechos sagrados por los que vale la pena luchar”, continuó León y comentó que “la pancarta que ustedes enarbolan es tan actual que merece un capítulo completo en el pensamiento social cristiano sobre los excluidos en el mundo contemporáneo”.

El Pontífice recordó que una de las razones por las que eligió el nombre León XIV es por la encíclica “Rerum Novarum”, escrita por León XIII durante la Revolución Industrial. Por primera vez, y con absoluta claridad, subrayó León XIV, un Papa afirmaba que las luchas cotidianas por la supervivencia y la justicia social “eran de fundamental importancia para la Iglesia”.

El Pontífice aseguró que la exclusión “se ha convertido en el nuevo rostro de la injusticia social”. “La brecha entre una pequeña minoría, el 1 % de la población, y la gran mayoría se ha ampliado de manera dramática”, denunció.

Pobres y marginados al centro de la acción de la Iglesia

En uno de los momentos más emotivos del discurso, el Papa subrayó la importancia de colocar a los pobres y marginados al centro de la acción social y de la Iglesia. “Quiero que me oigan, que me escuchen decir: ‘¡Estoy con ustedes! ¡Estoy con ustedes!’”, afirmó el Pontífice, reafirmando su cercanía con quienes viven en las periferias sociales.

El Papa cuestionó la visión dominante del progreso, que desde los centros de poder suele considerar “novedades” cosas como vehículos autónomos, ropa de última tendencia o criptomonedas.

“Desde el centro no hay una gran conciencia de los problemas que afectan a los excluidos”, advirtió León XIV. Para el Pontífice, los movimientos populares no solo protestan, sino que buscan “soluciones concretas”: crean cooperativas, alimentan a los hambrientos, cuidan a niños, socorren a los náufragos y construyen viviendas. “No estamos haciendo una ideología, sino viviendo realmente el Evangelio”, aseguró.

Por otro lado, el Papa León destacó que la acción social debe estar inspirada por el amor: “El mandamiento del amor está en el corazón del Evangelio, y Jesús nos dijo que en el rostro y en las heridas de los pobres se esconde su propio rostro”. En este sentido, elogió la labor de los Movimientos Populares que “llenan el vacío dejado por la indiferencia estructural” con “el gran milagro de la solidaridad, basada en el cuidado del prójimo y en la reconciliación”.

El Papa saludó a los delegados presentes. Crédito: Vatican Media

"La inequidad es raíz de los males sociales”

El Pontífice también advirtió sobre los peligros de una globalización mal gestionada: “Si no se resuelven radicalmente los problemas de los pobres, atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo. La inequidad es raíz de los males sociales”.

Asimismo, insistió en que el desarrollo humano integral debe situarse “por encima del beneficio económico y la especulación financiera”.

León XIV también reflexionó sobre los desafíos del progreso tecnológico y social, alertando que el acceso a teléfonos móviles, redes sociales e incluso inteligencia artificial no puede sustituir la satisfacción de las necesidades básicas.

“Aunque cada vez más personas tienen acceso a Internet, las necesidades fundamentales siguen sin cubrirse. Debemos asegurarnos de que, al satisfacer necesidades más sofisticadas, no descuidemos las esenciales”, afirmó.

El Pontífice advirtió que esta “arbitrariedad sistémica” provoca que millones de personas se vean privadas de lo necesario mientras están inmersas en “lo accesorio”.

En este contexto, el Pontífice señaló a su vez otro problema: la difusión de la adicción al juego digital. “Las plataformas están diseñadas para crear una adicción compulsiva y generar hábitos que crean dependencia”, denunció.

Asimismo, señaló que el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones depende de minerales que a menudo se encuentran en el subsuelo de países pobres.

“Sin el coltán de la República Democrática del Congo, por ejemplo, muchos de los dispositivos tecnológicos que utilizamos hoy en día no existirían”. Sin embargo, denunció el Papa,.su extracción “depende de la violencia paramilitar, el trabajo infantil y el desplazamiento de poblaciones”.

Finalmente, León XIV también señaló que la crisis climática es uno de los ejemplos más evidentes de cómo los más vulnerables sufren las consecuencias del progreso mal gestionado.

“Lo vemos en cada fenómeno meteorológico extremo —inundaciones, sequías, tsunamis o terremotos—: siempre son los más pobres quienes más sufren. Pierden lo poco que tienen cuando el agua arrasa sus hogares y, a menudo, se ven obligados a abandonarlos sin que se les ofrezca una alternativa viable para reanudar sus vidas”, afirmó.



