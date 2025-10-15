El Papa León XIV recibirá por primera vez a cerca de 130 delegados de los Movimientos Populares, acompañados por representantes de las Iglesias locales, el próximo 23 de octubre.

Estas realidades que luchan por la dignidad humana, la justicia social y el cuidado de la casa común acudirán al Vaticano con un “mandato oficial” a las Iglesias locales de acompañarles, aseguró el P. Mattia Ferrii, coordinador de la plataforma de Encuentro Mundial de Movimientos Populares (EMMP), en una rueda de prensa en el Vaticano.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Las delegaciones de representantes de los movimientos populares de todo el mundo serán acompañadas por delegaciones de las iglesias locales, con mandato oficial. Así se presentarán también a la Audiencia con el Papa León XIV, un signo de la Iglesia sinodal que construye puentes y de la Iglesia misionera que va a las periferias”, detalló durante la presentación del V Encuentro de los Movimientos Populares del 21-24 de octubre y la peregrinación jubilar enmarcada en el Año Santo los días 25-26 de octubre.

Así, explicó que era “el sueño de Papa Francisco que la Iglesia los acompañara. Es un sueño que nos ha confiado y estamos felices de entregárselo al Papa León. Es un signo de una Iglesia sinodal que construye puentes y misionera que llega a las periferias, tal como el Santo Padre lo describió desde su primer discurso”, subrayó.

Los encuentros con los Movimientos Populares fueron iniciados por el Pontífice argentino en 2014. Los primeros diez años, aseguró el P. Ferrari “tuvieron como objetivo ayudar a los movimientos populares a ser reconocidos por las instituciones, la sociedad y la propia Iglesia como sujetos y protagonistas de la historia junto a otros actores sociales”.

El P. Ferrari también es el párroco de la ONG Mediterranea Saving Humans, dedicada al rescate de los inmigrantes que arriesgan sus vidas en el mar Mediterráneo. Crédito: Daniel Ibañez/ EWTN News

Las más leídas 1 2 3 4 5

En este sentido, en los cuatro encuentros mundiales anteriores — en 2014, 2015, 2021 y 2024—, el Papa argentino ahondó en “la importancia de los movimientos populares y el significado de su relación con la Iglesia” y estos aportes fueron “recogidos en la encíclica Fratelli Tutti ”, aseguró el presbítero.

Este quinto encuentro será “una etapa más de un proceso iniciado en muchas partes del mundo, donde los movimientos sociales formados por los excluidos que se organizan para luchar por la vivienda, el trabajo, la tierra y la alimentación, y para construir solidaridad y fraternidad, han comenzado a caminar junto a la Iglesia”, resumió el sacerdote italiano que también es el párroco de la ONG Mediterranea Saving Humans, dedicada al rescate de los inmigrantes que arriesgan sus vidas en el mar Mediterráneo.

“La esperanza de otro mundo posible”

El P. Ferrari subrayó que en el contexto actual donde se observan crecientes injusticias los movimientos populares y la Iglesia “constituyen la esperanza de otro mundo posible, basado no en el individualismo, sino en la justicia, la solidaridad y la fraternidad”. “Hoy los movimientos populares están llamados especialmente a promover las relaciones entre ellos, con otros actores sociales y con las Iglesias locales”, explicó .

El coordinador del EMMP destacó también la importancia del primer documento pontificio del Papa León XIV Dilexi te que “nos recuerda que el amor de la Iglesia hacia los pobres sigue brillando como un faro de esperanza en un mundo que arde”. “Es precisamente por sentir este amor que los movimientos populares caminan con la Iglesia”, afirmó el P. Ferrari.

El Vaticano apoya este proceso desde el inicio

El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano ha acompañado y sostenido este proceso desde los inicios en 2014. El comité que mantiene la interlocución con la Santa Sede, a través de este departamento, está integrado entre otros por Alejandro Gramajo, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), de Argentina; Ayala Dias, del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST de Brasil y Charo Castelló, de la Hermandad Obrera de Acción Católica, de España.

En la rueda de prensa en el Vaticano también participó el prefecto de este dicasterio, el Cardenal Michael Czerny, que lamentó que, actualmente, entre el 78 % y el 85 % de la población mundial vive con menos de 20 dólares al día. “Hasta ahora, muchos esfuerzos de desarrollo han fracasado, porque incluso expertos muy calificados parecen pensar que el desarrollo puede ocurrir sin la participación directa de los pobres. Si a la gran mayoría se le impide desarrollarse adecuadamente, entonces ninguno de los grandes problemas del planeta tendrá esperanza de solución”, advirtió el purpurado.

El cardenal también destacó el papel de los líderes populares: “Saben que la solidaridad también significa luchar contra las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad; la falta de trabajo, tierra y vivienda; y la negación de derechos sociales y laborales. La solidaridad, entendida en su sentido más profundo, es una manera de hacer historia, y eso es lo que los movimientos populares están haciendo”.

“Su experiencia de la pobreza les permite reconocer aspectos de la realidad que otros no pueden ver"

El prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano citó la encíclica Dilexi te del Papa León XIV, y subrayó que la Iglesia debe reconocer a los pobres no como objetos de caridad, sino como sujetos capaces de contribuir a la sociedad: “Su experiencia de la pobreza les permite reconocer aspectos de la realidad que otros no pueden ver; por eso, la sociedad y la Iglesia necesita escucharlos”.

Finalmente, el Cardenal Czerny subrayó la importancia de incluir a los Movimientos Populares en las decisiones institucionales: “Es necesario revitalizar las estructuras de gobierno locales, nacionales e internacionales con ese torrente de energía moral que surge de incluir a los excluidos en la construcción de un destino común”.

El encuentro se realizará del 21 al 24 de octubre en Roma en un gran edificio ocupado en Roma, conocido como ‘SpinTime’. Mientras que la audiencia con el Papa León XIV tendrá lugar en la sala Pablo VI el 23 de octubre; el pontífice también celebrará misa para este evento el 26 de octubre. En la cita se abordarán varias reflexiones a partir de las claves de las 3T: tierra, techo y trabajo. Además, habrá una peregrinación jubilar de los Movimientos Populares los días 25 y 26 de octubre.



