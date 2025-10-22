La Diócesis de Cleveland (Estados Unidos) ha confirmado que el Vaticano concedió permiso para la celebración de la Misa Tradicional en Latín (MTL) en dos iglesias diocesanas por dos años adicionales.

La prórroga se aplica a la iglesia de St. Mary en Akron y a St. Stephen en Cleveland; ambas, según Catholic Herald, ya habían recibido previamente una aprobación limitada para continuar celebrando la forma extraordinaria del rito romano.

En ambas parroquias, son sacerdotes diocesanos quienes celebran las Misas, y no sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro ni del Instituto de Cristo Rey Sumo Sacerdote, como ocurre en ocasiones en otras diócesis.

En un correo electrónico a CNA —agencia en inglés de EWTN News—, Nancy Fishburn, directora ejecutiva de comunicaciones de la Diócesis de Cleveland, dijo: “La Santa Sede concedió una prórroga de dos años del permiso para las dos celebraciones diocesanas restantes de la Misa en latín dentro de la Diócesis de Cleveland”.

El motu proprio Traditionis custodes, publicado en 2021 por el Papa Francisco, ha restringido el uso de la Misa anterior al Vaticano II al requerir la aprobación del Vaticano para su celebración en iglesias parroquiales, colocando la supervisión directamente bajo la Santa Sede. Ahora los obispos deben obtener autorización del Vaticano para permitir la forma más antigua del rito romano en sus diócesis.

No está claro cuándo el Obispo de Cleveland, Mons. Edward C. Malesic, solicitó la prórroga. Fishburn dijo a CNA que no tenía más información.

La prórroga de la MTL en Cleveland se produce incluso cuando en otras diócesis se está viendo su cancelación.

En la Diócesis de Knoxville, la semana pasada, el obispo Mark Beckman informó a la comunidad MTL en una carta del 14 de octubre que “para el 1 de enero de 2026, toda Misa en latín en la diócesis se celebrará utilizando el Misal Romano de 2002, garantizando la coherencia con los libros litúrgicos aprobados por la Iglesia, al tiempo que se preserva la belleza y la reverencia que ustedes aprecian”.

Beckman escribió que había consultado con los tres párrocos de la diócesis que actualmente celebran la MTL, asegurando a los feligreses que la transición desde la forma extraordinaria estaba “siendo manejada con la máxima sensibilidad y cuidado pastoral, honrando tanto su devoción a la sagrada liturgia como la tradición viva de la Iglesia”.

Mientras tanto, en la Diócesis de Charlotte, Carolina del Norte, el obispo Michael Martin dijo en septiembre que la MTL cesaría en cuatro parroquias y sólo se permitiría en una capilla a partir del 2 de octubre.

Brian Williams, un líder de la comunidad MTL en Charlotte, habló con CNA en septiembre.

“¿Por qué asistir a la Misa en latín es algo malo? No es diferente del Ordinariato, o del rito bizantino, o de cualquier otro rito. Sigue siendo católico”, dijo.

Williams afirmó que él y otros miembros de la comunidad MTL mantienen la esperanza de que el pontificado de León sea más acogedor con la MTL y que las cosas puedan cambiar, citando una publicación en X del 29 de septiembre que muestra a un sacerdote en la capilla de San Miguel en la Basílica de San Pedro celebrando la Misa en la forma extraordinaria, así como la reciente concesión de una exención a las restricciones impuestas por Traditionis custodes en la Diócesis de San Angelo, en Texas, la primera exención concedida bajo el pontificado del Papa León XIV.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.