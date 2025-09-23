En uno de sus actos finales como Obispo de Monterey, California (Estados Unidos), Mons. Daniel Garcia emitió una carta por la que se suprime la Misa tradicional en latín (MTL) en la diócesis “con el fin de fortalecer nuestra unidad con la Iglesia universal” y “apoyar [el] objetivo [del Papa Francisco] de avanzar hacia una mayor unidad en el rito romano posconciliar”.

Garcia emitió la carta dirigida a la comunidad de la Misa en latín, ubicada en la iglesia del Sagrado Corazón en Hollister, California, el 14 de septiembre, cuatro días antes de instalarse como nuevo Obispo de Austin, Texas.

En la carta, Garcia expresó su preocupación de que el párroco del Sagrado Corazón, el P. Stephen Akers, pueda “dedicar toda su atención a la parroquia en su conjunto en lugar de emplear su tiempo limitado con un pequeño grupo de individuos que no están adorando conforme al rito ordinario (y único) de la Iglesia latina”, dado que el número de quienes asisten a la Misa “preconciliar” es “muy pequeño”.

Garcia citó el motu proprio Traditionis custodes del Papa Francisco, así como la carta “a los Obispos de todo el mundo” que lo acompañó, la cual abordaba “la rara situación” de la Iglesia “teniendo dos liturgias celebradas en un único rito latino”.

Garcia dijo que la Iglesia nos “está conduciendo a una mayor unidad en el culto”, afirmando que San Pablo VI había “declarado el nuevo rito como una expresión de la unidad de la Iglesia” reflejada por “la unanimidad de los Padres del [Concilio Vaticano II]”, así como por los documentos posconciliares.

El prelado ordenó a Akers dejar de celebrar la MTL después del 13 de octubre en la iglesia del Sagrado Corazón.

El obispo dijo que llegó a la decisión tras consultar con el canciller, el diácono David Ford, y la directora del tribunal, Cecilia Brennan, quienes habían visitado a la comunidad de la Misa en latín en Hollister en los últimos meses.

Exhortó a la comunidad de la Misa en latín a “unirse en unidad con la parroquia … al reunirse alrededor de la mesa del Señor celebrando el rico sacrificio eucarístico, cada domingo, que ha sido un gran fruto del Concilio” con el fin de “construir la unidad de la que habló el Papa León en la Misa que celebró al inicio de su pontificado”, que llamaba a la Iglesia a convertirse en “un fermento de armonía para la humanidad”.

Garcia fue nombrado obispo de Austin el 2 de julio y se instaló el 18 de septiembre.

El obispo Slawomir Szkredka fue nombrado administrador apostólico de la Diócesis de Monterey el 19 de septiembre.

A principios de este año, el Vaticano concedió a una parroquia de Texas una exención de las restricciones a la MTL impuestas por Traditionis custodes.

La exención, solicitada por el obispo Michael Sis el 6 de febrero, se concedió a la parroquia de Santa Margarita de Escocia en la Diócesis de San Angelo, Texas.

No se ha informado de ninguna otra exención de este tipo por parte del Papa León XIV desde el inicio de su pontificado.

Akers, el párroco de la iglesia del Sagrado Corazón, declinó hacer comentarios.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.