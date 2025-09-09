El Cardenal Raymond Burke celebrará una especial Misa tradicional en latín en la Basílica de San Pedro el 25 de octubre, en un regreso a una costumbre previa —suspendida desde 2022— de una peregrinación anual de católicos devotos de la Misa en latín.

Burke celebrará la Solemne Misa Pontifical, una Misa mayor en latín presidida por un obispo, en el Altar de la Cátedra, en el segundo día de la peregrinación Summorum Pontificum —que se realiza del 24 al 26 de octubre—, según señala el sitio web oficial del evento. El cardenal ya había celebrado una Misa en latín en ese mismo altar durante la peregrinación de 2014.

En 2023 y 2024, la peregrinación no pudo obtener la autorización para celebrar la Misa en latín en el Altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro por parte de la oficina de liturgia de la basílica, según indicó el organizador Christian Marquant.

La Oficina de las Celebraciones Litúrgicas de la Basílica de San Pedro y el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede no respondieron de inmediato a la petición de CNA —agencia en inglés de EWTN News— de comentar sobre esta afirmación.

La peregrinación Summorum Pontificum, en su 14ª edición, lleva a los fieles ad Petri Sedem (a la Sede de Pedro) para dar “testimonio del apego que une a numerosos fieles en todo el mundo con la liturgia tradicional”, de acuerdo con el sitio web de la peregrinación.

Burke, un defensor de la Misa tradicional en latín y uno de los críticos más destacados en la jerarquía del difunto Papa Francisco —bajo cuyo pontificado cayó notoriamente en desgracia—, se reunió con el Papa León XIV en una audiencia privada el 22 de agosto.

León también envió una carta de felicitación con motivo del 50 aniversario del ministerio sacerdotal de Burke en julio.

Rorate Caeli, un conocido sitio para los devotos de la Misa tradicional en latín, calificó la celebración de una Misa Pontifical Solemne en la Basílica de San Pedro como un “signo importante” de mayor tolerancia hacia la liturgia tradicional. El Papa Francisco había restringido severamente el uso de la Misa en latín en 2021 y con legislación posterior.

La Misa del 25 de octubre será precedida por una procesión de casi un kilómetro desde la Basílica de los Santos Celso y Juliano hasta la Basílica de San Pedro.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.