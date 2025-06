El Cardenal Raymond Burke afirmó que ha pedido al Papa León XIV que elimine las restricciones a la celebración de la Misa tradicional en latín en las diócesis.

Burke intervino en una conferencia en Londres organizada por The Latin Mass Society of England and Wales, donde expresó a los asistentes que espera que el nuevo pontífice “ponga fin a la persecución” de los fieles católicos que desean celebrar la Misa según el “rito más antiguo”—el usus antiquior—del rito romano.

El prefecto emérito de la Signatura Apostólica y antiguo patrono de la Orden de Malta fue uno de los siete panelistas invitados a hablar en el encuentro de fe y cultura, celebrado el 14 de junio.

El Obispo Auxiliar de Astaná (Kazajistán), Mons. Athanasius Schneider, autor de numerosas reflexiones teológicas sobre la Eucaristía y la Tradición de la Iglesia, también participó en el congreso, que se llevó a cabo para conmemorar el 60º aniversario de esta sociedad, con sede en el Reino Unido.

“Ciertamente, ya he tenido ocasión de expresar eso al Santo Padre. Deseo que él, tan pronto como sea razonablemente posible, se dé a la tarea de estudiar esta cuestión”, afirmó el Cardenal Burke, por medio de una videollamada.

Tras el Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI promulgó el Novus Ordo Missae en 1969. Esta liturgia, celebrada en lengua vernácula, sustituyó en gran parte a la Misa tradicional en las diócesis de todo el mundo.

Durante el congreso, el Cardenal Burke manifestó su deseo de que el Papa León XIV derogue el motu proprio Traditionis Custodes del Papa Francisco, de 2021, y restablezca el Summorum Pontificum de Benedicto XVI, de 2007, según informó el Catholic Herald.

“Deseo”, afirmó el purpurado, “que [León] continúe el camino que el Papa Benedicto XVI promulgó de forma tan sabia y amorosa para la Iglesia”.

Además de sus críticas hacia Traditionis Custodes, el cardenal estadounidense ha criticado otras iniciativas del Papa Francisco.

En 2016, el Cardenal Burke y otros tres cardenales presentaron dubia —solicitudes formales de aclaraciones— en relación con interpretaciones de la exhortación apostólica Amoris Laetitia.

El purpurado también criticó el Sínodo para la Región Panamazónica de 2019, considerando que parte de aquel procedimiento era “contraria” a la doctrina católica.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.