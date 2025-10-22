La Arquidiócesis de Caracas suspendió la Misa de acción de gracias por la canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles, primeros santos de Venezuela, prevista para este sábado 25 de octubre.

“Después de un riguroso análisis técnico y pastoral de las locaciones posibles, hemos concluido que no es viable realizar la celebración en el Estadio Monumental bajo las condiciones de seguridad y aforo necesarias”, explicó la arquidiócesis en un comunicado este miércoles.

La “Fiesta de la Santidad” iba a ser en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, en dónde se esperaban casi 50.000 fieles de todo el país, acompañando a todos los obispos de Venezuela y otras figuras eclesiásticas de la región.

Sin embargo, la suspensión llega después de días de tensiones entre la Iglesia y el gobierno venezolano.

Con motivo de la canonización, los obispos pidieron en reiteradas ocasiones la libertad de los presos políticos y el respeto de los derechos humanos en Venezuela.

Además, el gobierno de Nicolás Maduro fue acusado en reiteradas ocasiones de instrumentalizar este hecho histórico para favorecer su agenda política.

“Por eso, con el deseo de cuidar la vida y promover la participación de todos, hemos tomado una decisión profundamente pastoral: La Fiesta de la Santidad se celebrará en cada parroquia y comunidad de nuestra Gran Caracas”, señaló el comunicado.

La Iglesia de Caracas precisó que este sábado se celebrarán Misas de acción de gracias en todas las parroquias del país, para “unirse espiritualmente” y multiplicar la alegría que embarga a todos los venezolanos.

”Ahora serán muchos los altares y comunidades que se unirán en una sola acción de gracias”, concluyó.