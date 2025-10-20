Han aflorado tensiones políticas subyacentes entre los venezolanos en Roma que celebran la reciente canonización de los dos primeros santos del país, José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles Martínez.

Una delegación del gobierno venezolano encabezada por Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas, y cientos de peregrinos de la nación latinoamericana se contaron entre las 70.000 personas que asistieron a la ceremonia de canonización del 19 de octubre presidida por el Papa León XIV en la Plaza de San Pedro.

Sin embargo, en los días previos a la convergencia de venezolanos en el Vaticano para celebrar a los nuevos santos de su país, también han surgido informes de una evidente discordia entre funcionarios gubernamentales y ciudadanos respecto al régimen autoritario del presidente Nicolás Maduro.

Durante el fin de semana, activistas vinculados al movimiento político opositor Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, compartieron publicaciones en Instagram destacando su causa para liberar a cientos de hombres y mujeres presos políticos.

Los activistas llevaron carteles con fotos de hombres y mujeres detenidos por el gobierno de Maduro con el lema “Liberen a todos los presos políticos” en una protesta el 18 de octubre en la Piazza Venezia, una plaza pública cerca del Vaticano, y en la ceremonia de canonización del 19 de octubre celebrada en la Plaza de San Pedro.

La agenda política del gobierno venezolano en Roma también fue cuestionada por los medios en los días previos a las canonizaciones de los primeros santos del país, con críticos insinuando que su presencia en el Vaticano es un intento de proyectar una imagen positiva de orgullo y unidad nacional bajo el régimen de Maduro.

La semana pasada, se produjo un altercado entre el periodista venezolano en el Vaticano Edgar Beltrán y el empresario venezolano Ricardo Cisneros, miembro de la delegación gubernamental presente en la canonización, durante un acto celebrado en la Universidad Lateranense de Roma para honrar a los dos nuevos santos.

Durante el evento del 17 de octubre, la entrevista de Beltrán con el sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, el arzobispo Edgar Robinson Peña Parra, fue interrumpida por Cisneros después de que al prelado se le preguntara sobre la “aparente politización” por parte del gobierno de Maduro de las canonizaciones, según el medio católico The Pillar.

Las medidas antidemocráticas y las violaciones de los derechos humanos en Venezuela han seguido atrayendo una creciente atención internacional, especialmente desde enero, cuando Maduro juró un tercer mandato tras unos resultados electorales presidenciales controvertidos.

Mientras tanto, a principios de este mes la líder opositora Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su incansable labor en “promover los derechos democráticos del pueblo de Venezuela” y por “su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Este lunes, el Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, en una Misa de acción de gracias por los dos santos celebrada en el interior de la Basílica de San Pedro, instó a los venezolanos a respetar los derechos humanos y a “crear espacios de encuentro y de convivencia democrática”.

“Sólo así, querida Venezuela, podrás responder a tu vocación de paz, si la construyes sobre los cimientos de la justicia, la verdad, la libertad y el amor”, dijo el cardenal en su homilía del 20 de octubre.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.