En una nueva carta pastoral con motivo de la canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Elena Rendiles, los obispos de Venezuela pidieron a las autoridades del Estado “medidas de gracia que permitan recobrar la libertad a los encarcelados por razones políticas”.

La carta publicada este 7 de octubre reflexiona sobre cómo este acontecimiento histórico para la nación venezolana involucra a todos los ámbitos de su sociedad. El episcopado primero hizo un recuento del largo proceso que terminará por elevar a los altares a los primeros santos de Venezuela, el próximo 19 de octubre.

Luego de presentar una breve biografía de José Gregorio y Madre Carmen, los obispos señalan que ambos “brillan por el esplendor de sus virtudes y por ser personas que pasaron por este mundo testimoniando un gran amor a Jesucristo y a su Iglesia, y un compromiso serio con las tareas que les tocó realizar”.

Esto, aseguran, marca un camino para todos los venezolanos: el de la santidad, “que es la vocación del cristiano”. El episcopado invita a “hacer un esfuerzo por conocer la vida y virtudes de estos compatriotas que la Iglesia canoniza”, porque en ellas “no encontraremos muchas cosas extraordinarias, sino simplemente su vida de fe enraizada en el mundo”.

Santidad que inspira a la acción pastoral

En el marco de la canonización y en medio de las muchas necesidades actuales del pueblo venezolano, los obispos llaman a “pedir insistentemente a Dios para que venga en nuestro auxilio y nos ayude a dar respuesta con el concurso de todos los hijos e hijas de esta tierra”.

Aseguran que lo que sucederá el 19 de octubre es un honor “para la nación entera” y que, en ese sentido, la canonización “no puede reducirse a los gestos externos de júbilo” sino que debe “propiciar una profunda reflexión sobre el presente y el futuro de nuestra patria, a la luz de las virtudes que estos santos vivieron”.

“Es un fuerte estímulo para que todos los venezolanos nos encontremos y apreciemos como hijos de una misma Patria y hermanos entre nosotros; para defender la vida y dignidad de la persona humana desde su concepción hasta la muerte natural; para aceptar nuestras diferencias como una riqueza y construir una mejor sociedad en el respeto mutuo, la convivencia y la búsqueda constante de la paz”, escribe el episcopado.

Además, llaman a que —en honor al “médico de los pobres”— se aproveche la ocasión para mejorar el sistema público de salud venezolano. De igual manera, valorando la vocación docente de los dos futuros santos, piden que “se garantice a nuestros niños y jóvenes una educación de calidad y a los docentes una retribución justa por su trabajo”.

Sobre los presos por motivos políticos, que en Venezuela se cuentan de a centenares, los obispos instan al Estado para que dicte medidas de gracia que les permitan recuperar la libertad.

“Consideramos que de esta manera se favorecería la tranquilidad y armonía no sólo de las familias y allegados de esas personas, sino de la sociedad entera”, agregan.

Por último, aseguran que la Iglesia Católica invita a los venezolanos a entusiasmarse “con la aventura de la santidad”, cuyos frutos son “la paz, la armonía, la edificación de la convivencia humana, la misericordia y la compasión”.

“También la santidad da sentido al sufrimiento y al dolor, que con frecuencia nos acompañan durante la vida”, expresan.

Para leer la carta pastoral de los obispos de Venezuela puede hacer click en este enlace.