Por primera vez en Estados Unidos, los católicos tendrán la oportunidad de venerar el hábito de tamaño completo que usó San Pío de Pietrelcina, conocido popularmente como Padre Pío.

Esta ocasión única tendrá lugar del 11 al 14 de octubre en el Centro Nacional de Padre Pío, ubicado en Barto, Pensilvania, dentro de la Diócesis de Allentown.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Un grupo de frailes capuchinos italianos del convento de Nuestra Señora de Gracia, en San Giovanni Rotondo —en el sur de Italia—, traerán el hábito para ser expuesto en el centro nacional, que ha sido designado como sitio jubilar dentro de la diócesis.

“Esta visita sin precedentes de los frailes de San Giovanni Rotondo es una oportunidad extraordinaria para compartir una reliquia rara e íntima de Padre Pío con sus devotos”, expresó Vera Marie Calandra, vicepresidenta del centro, en el sitio web de la institución.

“Esperamos recibir peregrinos de todo Estados Unidos, y estaremos preparados para hacer de su visita un momento especial de veneración, oración y reflexión.”

El fin de semana de celebraciones comenzará el sábado 11 de octubre con una Misa presidida por los frailes capuchinos de San Giovanni Rotondo. Después de la Misa, se realizará una procesión en honor a Padre Pío.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El domingo 12 de octubre también se celebrará una Misa seguida de una procesión. El 13 de octubre, el Obispo Emérito de Harrisburg, Mons. Ronald Gainer, celebrará una Misa en inglés, seguida de una Misa en italiano presidida por los frailes.

El Obispo de Allentown, Mons. Alfred Schlert, celebrará la Misa el 14 de octubre, y posteriormente se realizará otra Misa en italiano presidida por los frailes.

“No podríamos estar más entusiasmados de tener la oportunidad de recibir al P. [Francesco] Dileo y a otros frailes del convento de Nuestra Señora de Gracia, en San Giovanni Rotondo, Italia, junto con estas reliquias tan raras y preciosas”, declaró Nick Gibboni, director ejecutivo del Centro Nacional de Padre Pío.

“Continuamos siendo enormemente bendecidos por mantener una estrecha relación con los frailes hermanos de Padre Pío, y estamos muy contentos de seguir fortaleciendo este vínculo”.

Además de su visita al centro nacional, los frailes llevarán el hábito a la Fundación Padre Pío de América, en Cromwell, Connecticut. El hábito estará disponible para veneración en la iglesia de San Pío X, en Middletown (Connecticut), del 15 al 18 de octubre.

Padre Pío fue un fraile capuchino, sacerdote y místico del siglo XX. Es conocido por su profunda sabiduría sobre la oración y la paz, por haber recibido los estigmas, los relatos milagrosos de su bilocación, los ataques físicos del demonio y su maestría en la vida espiritual.

Su tumba se encuentra en el Santuario de Santa María de las Gracias, en San Giovanni Rotondo (Italia).

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.



