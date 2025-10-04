Las Obras Misionales Pontificias de Venezuela (OMP) han invitado a todos los creyentes del país a unirse a la celebración del Domingo Mundial de las Misiones (DOMUND) este 19 de octubre en todo el mundo, bajo el lema Misioneros de esperanza entre los pueblos.

El DOMUND es una jornada especial de oración y caridad, en la que la Iglesia Católica se une para apoyar a los misioneros en su labor de evangelización y promoción humana en los más de 1130 territorios de misión que existen en todo el mundo.

Específicamente en Venezuela, existen tres territorios de misión: los vicariatos apostólicos de Tucupita, Puerto Ayacucho y Caroní. Un Vicariato Apostólico, según la Enciclopedia Católica, es una jurisdicción eclesiástica designada por la Santa Sede para regir a los bautizados en territorios donde aún no está introducida la jerarquía eclesiástica. Usualmente son territorios inhóspitos y de difícil acceso.

Los territorios de misión venezolanos están habitados por diversas etnias indígenas “que enfrentan situaciones de precariedad, con acceso limitado a medios de vida y a una educación de calidad”, según explican las OMP de Venezuela.

“Es en estos lugares donde hombres y mujeres laicos o consagrados, sacerdotes y obispos dedican sus vidas a llevar el Evangelio y a acompañar a estas comunidades en su lucha por una vida digna”, añaden.

¿Cómo participar?

Desde cualquier lugar del mundo, los fieles católicos pueden rezar por las misiones y los misioneros, “pidiendo fortaleza y éxito en su labor”.

Además, las OMP de Venezuela señalan que se puede colaborar económicamente directamente con las obras sociales y de evangelización que se llevan a cabo en el país, “como comedores infantiles, construcción de escuelas, casas hogar, capillas, y catequesis, beneficiando a las personas más vulnerables en Venezuela y en el resto del mundo”.

De igual manera, invitan a participar de los distintos programas de voluntariado, ofreciendo su tiempo para apoyar a estas comunidades vulnerables, sea a corto o largo plazo.

Las OMP de Venezuela han puesto a disposición distintos materiales de animación misionera para todos los públicos incluyendo niños, jóvenes, familias y la vida consagrada, que pueden consultarse en su sitio web oficial para profundizar la vivencia del mes misionero.

El domingo 19 de octubre, la misa central del DOMUND se celebrará en la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria en Caracas a las 12:00 p.m., y en todas las parroquias del país.

Cabe destacar que el mismo 19 de octubre, el Papa León XIV canonizará a los primeros santos nacidos en Venezuela, los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Elena Rendiles.