Este sábado 4 de octubre, primer día de la procesión del Señor de los Milagros, se realizó una “levantada mundial” de andas, con la participación de más de 60 hermandades de todo el planeta.

El anda del Señor de los Milagros en Lima (Perú), la plataforma en la que se transporta la venerada imagen del Cristo Moreno, pesa alrededor de una tonelada, que se reparte entre 32 cargadores, quienes siguen las indicaciones del capataz o líder que es quien toca la campana para subirla, bajarla o avanzar con ella.

El encargado de iniciar la “levantada mundial” de andas fue el Arzobispo de Lima y Primado del Perú, Cardenal Carlos Castillo, quien hace un par de días tuvo que ser hospitalizado en Iquitos, selva del Perú, por una “descompensación”, pero que se vio este sábado bastante recuperado.

“Vamos a rezar en este mes por todos, inclusive por quienes se han equivocado, para que puedan retornar al camino de amistad, para que puedan retornar al camino del amor. Pero para eso nosotros vamos a seguir al Señor humildemente, sencillamente, como Él nos enseñó a caminar con Él”, dijo el purpurado antes de tocar la campana para alzar las andas en el Santuario de las Nazarenas en el centro histórico de Lima.

El cardenal indicó además que ha conversado con el Papa León XIV, quien dirigirá unas palabras por la procesión del Señor de los Milagros que llegará a la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el próximo domingo 19 de octubre.

Castillo alentó también a los fieles presentes a hacer “posible que toda nuestra vida sea contagiada hondamente por este Señor que es imagen y esperanza de la humanidad, y humildemente lo sigamos, aprendiendo de Él en el camino”.

Según informó RPP, participaron en la levantada mundial de andas diversas ciudades de España como Madrid, Sevilla, Pamplona, Santander y Valencia; algunas de Estados Unidos como Miami, Dallas, Washington D.C., Las Vegas, Tampa, Los Ángeles y Nueva York.

Otros lugares que se hicieron presentes en simultáneo fueron Zurich, Estocolmo, Roma, Turín, Bologna, Milán, Hamburgo, Ontario, además de Japón; mientras que de Latinoamérica participaron las hermandades de San José, Panamá, Caracas, Buenos Aires, Córdoba y Santiago de Chile.

En el Perú también participaron Trujillo y Barranca, Piura, Huancayo, Ancash, Cajamarca, Chimbote, Huaral, Huacho, Chancay, Arequipa y Chiclayo, la ciudad donde el Papa León fue obispo.

El Señor de los Milagros, también llamado Cristo de Pachacamilla, Cristo Morado o Cristo Moreno es una imagen de Jesús pintada en una pared de adobe que se conserva en el Santuario de Las Nazarenas en Lima.

La milagrosa imagen ha soportado el embate de varios terremotos, por lo que su veneración ha crecido cada vez más desde el siglo XVII, convirtiéndose en un distintivo de los peruanos en todo el mundo, también en Roma, donde cada octubre llega hasta la Plaza de San Pedro en el Vaticano.