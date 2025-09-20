Ya se conocen las fechas y recorridos de la procesión del Señor de los Milagros en octubre de 2025. En este año jubilar se anuncia además una “levantada mundial” de las andas, que se realizará el 4 de octubre en distintas ciudades del Perú y el mundo, el día de la primera salida del Cristo Moreno a las calles de Lima.

El Señor de los Milagros, también llamado Cristo de Pachacamilla, Cristo Morado o Cristo Moreno es una imagen de Jesús pintada en una pared de adobe que se conserva en el Santuario de Las Nazarenas en Lima.

La milagrosa imagen ha soportado el embate de varios terremotos, por lo que su veneración ha crecido cada vez más desde el siglo XVII, convirtiéndose en un distintivo de los peruanos en todo el mundo, también en Roma, donde cada octubre llega hasta la Plaza de San Pedro en el Vaticano.

“Todos podemos hacer un camino interesante para nuestras vidas y, sobre todo, para alimentar en nuestro país el sentido de la fe de un Señor que nos llama a ser hermanos los unos de los otros”, señaló en conferencia de prensa del 18 de septiembre el Cardenal Carlos Castillo, Arzobispo de Lima y Primado del Perú.

“Levantada mundial” del Señor de los Milagros

Según informa el Arzobispado de Lima, en este Año Jubilar de la Esperanza, el sábado 4 de octubre, día de la primera salida del Señor de los Milagros, se realizará una “levantada mundial” de andas, en la que participarán 52 hermandades de todo el mundo.

Se dará a las 12:00 p.m. (mediodía de Lima), cuando el Cardenal Castillo toque la campana para alzar las andas en la capital peruana, y participarán las hermandades de París, Zurich, Madrid, Roma, Estocolmo, Hamburgo, Nueva York, Washington, Las Vegas, San José de Costa Rica, Ciudad de Panamá, Santiago de Chile y Caracas, entre otras.

El anda del Señor de los Milagros, la plataforma en la que se transporta la imagen, pesa alrededor de una tonelada, que se reparte entre 32 cargadores, que siguen las indicaciones del capataz o líder que es quien toca la campana para subirla, bajarla o avanzar con ella.

En el Perú estarán presentes hermandades de ciudades como Barranca, Trujillo, Huancayo, Chiclayo y Chimbote. El evento se podrá seguir en vivo en Radio Programas del Perú (RPP), canal HN, Canal Nazarenas TV y el Arzobispado de Lima.

Procesiones del Señor de los Milagros en Lima en octubre 2025

En la conferencia de prensa del jueves, el Mayordomo General de la Hermandad del Señor de los Milagros, José Luis Toledo Zapata, anunció los recorridos y fechas de la procesión:

Sábado 4 de octubre

La imagen del Señor de los Milagros saldrá de Las Nazarenas y recorrerá la Av. Tacna, Av. Emancipación; jirones Chancay y Conde de Superunda, para luego volver al santuario.

Sábado 18 de octubre

Av. Tacna, Jr. Ica, Jr. de la Unión hasta la Plaza Mayor donde recibirá el homenaje de la Municipalidad de Lima, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispado. Seguirá por Jr. Carabaya, Jr. Ucayali y la Av. Abancay, Jr. Junín, donde recibirá el homenaje del Congreso de la República.

Volverá al Jr. Junín hasta el Jr. Huanta, Jr. Ancash y Jr. Maynas, para volver a Junín hasta la Iglesia del Carmen de Lima donde la imagen pasará la noche.

Domingo 19 de octubre

La imagen del Señor de los Milagros saldrá de Las Nazarenas, seguirá por la Av. Tacna, Av. Nicolás de Piérola, Jr. Cañete, Av. Alfonso Ugarte donde ingresará al Hospital Arzobispo Loayza, donde llevará su bendición a los enfermos.

Después seguirá por la Av. Alfonso Ugarte, Av. Venezuela y visitará la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados en el distrito de Breña. Luego seguirá por la Av. Venezuela, Jr. Mariano Moreno, Jr. Recuay, Jr. Loreto, Av. Bolivia y Av. Garcilaso de la Vega, para volver a la Av. Tacna y retornar a Las Nazarenas.

Domingo 26 de octubre: Procesión extraordinaria en el Callao

La imagen del Señor de los Milagros, a bordo del “Nazareno Móvil”, recorrerá el Callao por segunda vez en su historia. Comenzará en la Av. Tacna, para seguir por Av. Nicolás de Piérola, Av. Óscar R. Benavides (Colonial), Av. Tingo María, Av. Mariano H. Cornejo, Av. Universitaria y Av. La Marina, hasta llegar a la Av. Guardia Chalaca.

Seguirá por la Av. Sáenz Peña y Av. Pacífico donde se celebrará Misa. Al concluir la Eucaristía volverá por la misma ruta hasta regresar a Las Nazarenas.

Martes 28 de octubre

La imagen saldrá de Las Nazarenas para recorrer la Av. Tacna, Av. Nicolás de Piérola y el Jr. Cañete, siguiendo por la Av. Alfonso Ugarte para ingresar nuevamente al Hospital Arzobispo Loayza, donde llevará su bendición a los enfermos.

El resto del recorrido será igual al del domingo 19 de octubre.

Sábado 1 de noviembre, Solemnidad de Todos los Santos

La imagen saldrá a la Av. Tacna, Jr. Callao, Jr. Chancay, Av. Emancipación y finalmente volverá a la Av. Tacna para ingresar al Convento de las Nazarenas.

Misas, rosario y confesiones en Las Nazarenas

En el Santuario Monasterio del Señor de los Milagro de Nazarenas, todos los días de octubre se celebrará Misa a las 6:00 am, 7:00 am, 9:00 am, 10:30 am, 12:00 pm, 1:30 pm, 4:30 pm, 5:30 pm, 7:00 pm, 8:00 pm y 9:00 pm.

El horario de atención del santuario será de 5:45 am a 10:00 pm. El Santo Rosario será a las 6:30 pm y las confesiones todos los días desde las 8:00 am.

En la conferencia de prensa el jueves el Cardenal Castillo dijo también que volverán las “Meditaciones Nocturnas en el Mes Morado”, y que se podrán seguir en la web y las redes sociales del Arzobispado de Lima.