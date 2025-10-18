Después de su discurso con motivo del Jubileo de los Gitanos, Sinti y Nómadas; el Santo Padre respondió a las preguntas de cuatro niños peregrinos, que se encontraban en el Aula Pablo VI este sábado.

1. ¿Cómo pueden los jóvenes ser mejores amigos de Jesús?

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El Papa León XIV dijo que esta pregunta “ayuda a abrir el corazón” y explicó que “ser amigo de Jesús empieza por ser amigo”.

“Es muy importante aprender a ser amigos, todos, respetarnos y ver lo hermoso que es tener una verdadera amistad. Ser amigo de Jesús significa conocerlo. No podemos ser amigos de alguien que no conocemos. Ser amigo significa intentar conocer al otro y que el otro me conozca”, respondió el Papa, en italiano.

Para ello destacó la importancia del diálogo constante y sincero con el Señor a través de la oración, porque “ninguna amistad es buena si no hay verdad y sinceridad”. Los jóvenes, continuó, deben aprender a “ser siempre honestos con la verdad” en sus vidas y con sus amigos.

“Ser honestos con Jesús significa ser humildes, dialogar con Jesús en la oración, con la Palabra de Dios. Y este es un valor importante para nuestra realidad: buscar a Jesús también en comunidad. Jesús, a través de la Iglesia, se nos presenta, y por lo tanto, amar a Jesús, ser amigo de Jesús, significa ser amigo en la Iglesia: y así la vida en la Iglesia, los Sacramentos, la Santa Misa. Buscar la ayuda de la Iglesia también es un camino muy importante para ser siempre amigo de Jesús”, dijo el Papa León.

Las más leídas 1 2 3 4 5

2. ¿Pueden los niños crecer en un mundo sin guerra? ¿Cómo contribuyen a ello?

El Papa dijo que esta pregunta es también muy importante para los adultos, porque todos “queremos vivir en un mundo sin guerras”. En ese sentido, llamó a ser “promotores de paz” y “constructores de puentes”, convencidos de que “no es solo un sueño, que podemos vivir en paz”.

“Así que, para vivir en paz, también nosotros debemos encontrar la manera de ser personas de paz. Si queremos cambiar el mundo, debemos empezar por nosotros mismos, con nuestros amigos, nuestros compañeros de clase, en nuestras familias, entre familias”, aseguró.

“Es muy importante que siempre busquemos esta capacidad de diálogo, de respeto mutuo y de promover los valores que nos ayudan a construir un mundo de paz. Creo que es posible, y espero que un día todos encontremos y veamos un mundo donde reine la paz y donde todos podamos vivir en paz”, añadió.

3. ¿Cómo superar los prejuicios contra las minorías desfavorecidas?

León XIV volvió a asegurar que esta era una pregunta para los adultos, porque “a los niños no les preocupan tanto las diferencias”.

Señaló que la actitud de los niños es la correcta, intentando siempre “dejar de lado esta distinción de quién es diferente” y comenzar “por respetar a todos los seres humanos”.

“Cada ser humano nace a imagen de Dios. Ya sea que alguien sea pobre, provenga de una familia adinerada, tenga propiedades o no, todos somos hermanos. Así que respetemos esta hermandad y veremos que el mundo también puede cambiar allí”, respondió.

4. ¿Qué deben hacer los niños para amar más a los pobres?

Esta pregunta el Papa la respondió en español, volviendo a remarcar que son los adultos quienes hacen las distinciones.

“Todos somos seres humanos, ricos y pobres. Amar a los pobres es amar a un hombre, a una mujer, sin hacer estas distinciones y respetando a la persona como hombre de Dios”, indicó.

El Papa León también dijo que Jesús nunca hizo distinciones, sino que amó y quiso ser amigo de todos.

“Al decidir que todas las personas son buenas, podemos descubrir la esclavitud en cada persona. Caminemos con los demás —con este respeto por la dignidad de la persona— y reconozcamos que a los ojos de Dios no existe tal distinción”, dijo.

“El Señor nos enseñó a amar a todos, a ser amigos de todos, y a no eliminar ni evitar a quienes, por pobreza económica o de otro tipo, son un poco más difíciles. Lo que aprendemos es esto: amar a todos, como hermanos y hermanas”, agregó el Santo Padre.