En el Aula Pablo VI, el Papa León XIV se encontró este sábado con los peregrinos del Jubileo de los Gitanos, Sinti y Nómadas; a quienes invitó a ser “protagonistas del cambio de época en curso” en medio de su presencia “en las periferias de Occidente”.

Los Sinti son una de las poblaciones gitanas en Europa, que ocupaban preferentemente regiones de Europa central, Italia, Francia y parte de Escandinavia.

“Hago mía la invitación de mis predecesores: sean protagonistas del cambio de época en curso, caminando junto a otras personas de buena voluntad en los lugares donde se encuentren, superando la desconfianza recíproca, dando a conocer la belleza de su cultura, compartiendo la fe, la oración y el pan que nace del trabajo honesto”, dijo el Papa ante los más de 4.000 peregrinos.

Con el lema del encuentro, La esperanza es itinerante, el Santo Padre señaló que “todos nos sentimos impulsados ​​a emprender el camino” gracias al testimonio de los pueblos gitanos: “Su fe firme, su esperanza inquebrantable solo en Dios, la confianza sólida que no cede ante las dificultades de una vida a menudo al margen de la sociedad”.

El Papa dijo a los peregrinos que, aunque durante casi mil años “han sido peregrinos y nómadas” en contextos muy adversos, y que las sociedades “progresistas” los han “rechazado sistemáticamente, marginándolos siempre” en muchos ámbitos, su presencia “en las periferias de Occidente es, sin duda, una señal que apunta a la eliminación de muchas estructuras de pecado, para el bien y el progreso de la humanidad hacia una convivencia más pacífica y justa, en armonía con Dios, con la creación y con los demás”.

Las mismas sociedades que han marginado y obligado a ser itinerantes a los pueblos gitanos, continuó León XIV, son las que han creado “las mayores injusticias sociales a nivel mundial durante el último siglo”: crisis económicas sin precedentes, desigualdades de todo tipo y guerras.

Recordando las palabras de Jesús: “La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra angular” (Mt. 21, 42), el Papa señaló que “nos fortalece cada vez más la convicción de que los mismos valores que los pobres defienden con gran dignidad y orgullo son aquellos a los que todos debemos recurrir para cambiar de rumbo”.

Así, pidió a los peregrinos que sigan creyendo “en la belleza salvadora que su cultura y su situación itinerante traen consigo”, liberándose de “toda tentación de poseer, de todo apego injusto a las cosas, para permanecer itinerantes en el Espíritu, pobres de espíritu y por esto bienaventurados”.

“Y que sigan adelante con dignidad: la dignidad de la familia, la dignidad del trabajo, la dignidad de ganarse el pan de cada día —esto es lo que los mantiene en pie— y la dignidad de la oración. Que la dignidad del trabajo y la dignidad de la oración sean su fuerza para derribar los muros de la desconfianza y el miedo”, expresó el Papa León.

Durante la Audiencia, el Papa coronó una imagen de la Santísima Virgen, Reina de los Gitanos, Sinti y Nómadas; con el Niño Jesús en brazos, que fue regalada por el Papa San Pablo VI en 1965.

Finalmente, transmitió su deseo de que en cada diócesis se desarrolle “una adecuada atención pastoral dedicada a las comunidades gitanas, sinti y caminantes, para un verdadero crecimiento humano integral”.