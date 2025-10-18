El Papa León XIV nombró a Mons. Carlos Tomás Morel Diplán, hasta ahora Obispo de La Vega, como nuevo Arzobispo Coadjutor de Santo Domingo (República Dominicana), es decir que tiene derecho de sucesión automática.

El actual Arzobispo de Santo Domingo es Mons. Francisco Ozoria Acosta, quien cumplió 74 años el 10 de octubre. Cuando el Papa acepte su renuncia, que debería presentarla al cumplir los 75, la edad de jubilación de los obispos, Mons. Morel Diplán se convertirá automáticamente en el nuevo Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo.

¿Qué es un obispo coadjutor?

Según el Código de Derecho Canónico, un obispo coadjutor —en este caso arzobispo coadjutor— asiste al obispo diocesano del mismo modo como lo hace un obispo auxiliar, es decir como colaborador bajo su autoridad.

El Papa nombra a un obispo coadjutor a petición del obispo diocesano o cuando lo considera conveniente. Este nombramiento suele darse cuando el diocesano está próximo a renunciar o cuando tiene algún impedimento para continuar con el gobierno pastoral, como por ejemplo un problema de salud. En este caso no se han hecho públicas las razones.

La diferencia principal entre el coadjutor y el auxiliar está en que el primero tiene derecho automático de sucesión.

¿Quién es el nuevo Arzobispo Coadjutor de Santo Domingo?

Mons. Carlos Tomás Morel Diplán es el nuevo Arzobispo Coadjutor de Santo Domingo. Nació el 2 de noviembre de 1969 en Monte de la Jagua, Moca, Provincia de Espaillat, según informa la Oficina de Prensa del Vaticano.

Fue ordenado sacerdote el 24 de junio de 2000 para la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros.

Ha desempeñado, entre otros, los siguientes cargos: rector, vicerrector y profesor del seminario; coordinador de la pastoral vocacional; párroco; vicario y administrador parroquial; colaborador de diversos organismos de la curia diocesana; profesor y Director de la Escuela del Diaconado Permanente en Santiago de los Caballeros.

El 14 de diciembre de 2016 fue nombrado Obispo Auxiliar de Santiago de los Caballeros, recibiendo la consagración episcopal el 25 de febrero de 2017.

El 2 de diciembre de 2023 fue nombrado Administrador Apostólico de la Diócesis de La Vega y, el 18 de octubre de 2024, Obispo de la misma diócesis.