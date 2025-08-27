El Papa León XIV ha creado una nueva sede episcopal, sufragánea de la Arquidiócesis de Santo Domingo (República Dominicana), que tomará el nombre de Diócesis de Stella Maris y cuyo primer obispo electo es Mons. Manuel Antonio Ruiz.

Hasta ahora, el prelado electo era párroco de Santo Domingo de Guzmán en la Arquidiócesis Metropolitana, la primera de las erigidas en América (1511), que desde 1546 fue elevada a arquidiócesis.

La nueva circunscripción eclesiástica tiene una superficie de casi 600 kilómetros cuadrados, con una población cercana a 1,3 millones de habitantes, de los que casi un millón son católicos.

La Diócesis de Stella Maris está estructurada en 64 parroquias y contará con 40 sacerdotes diocesanos, 55 presbíteros religiosos, 39 diáconos permanentes, 12 seminaristas, igual número de religiosos profesos y 83 monjas.

Los municipios que forman parte de la nueva diócesis son Santo Domingo Este (donde estará la sede episcopal), San Antonio de Guerra y Boca Chica. La catedral será la actual parroquia Stella Maris.

Ubicación de la Diócesis de Stella Maris, en República Dominicana. Crédito: Conferencia del Episcopado Dominicano.

De esta manera, la Arquidiócesis de Santo Domingo reduce su extensión hasta los 3.406 kilómetros cuadrados y velará por casi tres millones de almas, de las cuales 2,5 son católicas.

Contará a partir de ahora con 156 parroquias, 150 sacerdotes diocesanos, 166 presbíteros religiosos, 132 diáconos permanentes, 29 seminaristas, 37 religiosos profesos y 448 monjas.

Además del Distrito Nacional, Santo Domingo Norte y Oeste, a la Arquidiócesis Metropolitana le corresponden los municipios de Los Alcarrizos, Pedro Brand, Monte Plata, Bayaguana, Yamasá, Peralvillo y Sabana Grande de Boyá.

Además de la nueva diócesis, también son sufragáneas las de Baní, Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, Barahona, San Juan de la Maguana y San Pedro de Macorís.

¿Quién es el primer obispo de la Diócesis de Stella Maris?

El obispo electo de Stella Maris, Mons. Manuel Antonio Ruíz de la Rosa, nació el 27 de agosto de 1965 y, tras estudiar dibujo en la Escuela Nacional de Bellas Artes, se licenció en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y en Teología por el Seminario Santo Tomás de Aquino. El Doctorado en Humanidades lo obtuvo en la Universidad de Sevilla (España).

Ordenado presbítero el 10 de julio de 1993, fue incardinado en la Arquidiócesis Metropolitana de Santo Domingo, donde ha sido vicario parroquial de San Antonio de Padua, formador del Seminario Santo Tomás de Aquino y director de la Pastoral del Clero. También ejerció su labor pastoral como párroco de Santa Cecilia y San Juan Bautista de la Salle.

En 2009 asumió como secretario ejecutivo de la Pastoral de la Vida de la Conferencia Episcopal Dominicana. Más tarde, fue director del Instituto San Juan Bautista de la Salle y estuvo encargado de enlace entre el Poder Ejecutivo y la Conferencia Episcopal Dominicana entre 2013 y 2014. También ha dirigido la radio arquidiocesana ABC y Vida FM.

Se encuentra en su actual destino parroquial desde el año 2020, tarea que ha compatibilizado con representar a la Conferencia Episcopal Dominicana ante el Consejo Económico y Social, órgano consultivo del gobierno dominicano. También ha estado a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Pastoral de la Vida de la Conferencia Episcopal Dominicana y ha sido director general de Hogar vida y esperanza, Movearte y Movarte.