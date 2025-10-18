El Papa León XIV se desplazó este viernes hasta el puerto romano de Ostia para saludar a los 25 jóvenes que navegan por el Mediterráneo a bordo del Barco Escuela de la Paz, un proyecto de la Diócesis de Marsella denominado Bella Esperanza.

Atendiendo al llamado del Papa Francisco de convertir el Mediterráneo en un lugar de encuentro, paz y convivencia en la diversidad, surgió esta iniciativa, que zarpó el 1 de marzo desde Barcelona, España.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

A lo largo de ocho meses, un total de 200 jóvenes procedentes de las cinco riberas del Mediterráneo —de diversos países, credos y lenguas— se han turnado para surcar el mar, visitando más de 30 puertos antes de concluir su travesía en la ciudad francesa de Marsella.

El Papa León XIV se desplazó hasta el puerto romano de Ostia para saludar a los 25 jóvenes que navegan por el Mediterráneo a bordo del Barco Escuela de la Paz, un proyecto de la Diócesis de Marsella denominado Bella Esperanza. El Santo Padre les instó a ser «signos de esperanza»… pic.twitter.com/aDurzzTRid — ACI Prensa (@aciprensa) October 17, 2025



Cada mes está dedicado a un tema específico, abordando cuestiones como el diálogo intercultural, la construcción de la paz, la relación entre los cristianismos de Oriente y Occidente, los desafíos migratorios, y medioambiente y desarrollo.

En su parada en Roma, contaron con la visita del Santo Padre, quien tras la bienvenida del Arzobispo de Marsella, Cardenal Jean-Marc Aveline, dedicó unas palabras improvisadas a los jóvenes.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Cambiar el mundo con Jesús

En diálogo con los jóvenes del barco, el Santo Padre lamentó que aún haya hambre y violencia en el mundo, para luego responder a la pregunta de Hanan, quien cuestionó: “¿Si esta cantidad de personas puede vivir en tan poco espacio y estar en paz y ser amigos, ¿por qué no podemos hacer lo mismo en un mundo tan grande?”.

El Papa León XIV comparte una merienda con los jóvenes del Barco de la Paz. Crédito: Vatican Media.



En su respuesta, el Papa León destacó la necesidad de “la voluntad, el testimonio firme de muchas personas, incluidos ustedes, para difundir ese mensaje”.

“Como misioneros, por supuesto que intentamos hacerlo. Hay muchas otras personas que también lo intentan. Pero siempre recuerdo una frase de San Agustín —aquí estamos en Ostia— que dijo: ‘Si quieres cambiar el mundo y hacerlo un lugar mejor, debes empezar por cambiarte a ti mismo’. Espero y rezo para que cada uno de ustedes haya aprendido esta lección durante este tiempo”, añadió.

A continuación, León XIV preguntó: “¿Cómo puedo ser mejor persona? ¿Cómo puedo ser promotor de la paz? ¿Cómo puedo vivir comprometido con la justicia, la fraternidad, la comprensión y el respeto mutuo? Y decir: ‘Lo hago por mi fe en Dios y por los Evangelios’”.

El Papa León XIV en el Barco de la Paz. Crédito: Vatican Media.



“Creo que Jesucristo lo enseñó muy claramente y nos salvó a todos mediante su sufrimiento en la cruz. Nos invita a imitar su vida y a servirnos unos a otros. Con esa reflexión adicional, creo que efectivamente podemos cambiar el mundo”, subrayó.

Diálogo, tender puentes y ser constructores de paz

El Pontífice propuso luego tres ideas sobre cosas que considera el mundo necesita:

“La primera palabra es diálogo... Qué importante es aprender a dialogar, a sentarse, a aprender, a escuchar, a expresar las propias ideas y valores, así como a respetarnos mutuamente para que los demás se sientan verdaderamente escuchados”, indicó el Papa.

“Desde el diálogo, diría que podríamos hablar precisamente de tender puentes; no necesariamente un puente a través del Mediterráneo, sino un puente entre todos nosotros, personas de diferentes naciones”, agregó.

Comentando que algunos de los presentes son de Palestina, el Papa destacó la importancia de ser constructores de paz en un mundo “que tiende cada vez más a la violencia, el odio, la separación, el distanciamiento y la polarización. Podemos unirnos aunque seamos de diferentes países, tengamos diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes religiones, y aun así, todos somos seres humanos. Todos somos hijos e hijas del único Dios”.