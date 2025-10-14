La capilla Nuestra Señora Aparecida y San Carlo Acutis en Campo Grande, Mato Grosso del Sur (Brasil), conocida como la capilla del milagro de la beatificación de Carlo Acutis, fue elevada a santuario el 12 de octubre por el Arzobispo de Campo Grande, Mons. Dimas Lara Barbosa. Se le considera el primer santuario del mundo dedicado a San Carlo Acutis.

“Este santuario tendrá como finalidad principal fomentar la piedad mariana, la devoción a San Carlo Acutis, el amor a la Sagrada Eucaristía y la acogida a los peregrinos, especialmente a los jóvenes”, escribió el prelado en su decreto.

San Carlo Acutis fue canonizado el 7 de septiembre por el Papa León XIV, en una Misa en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Es el primer santo millennial, la generación de los nacidos desde principios de 1980 hasta mediados de 1990. Acutis es conocido como “ciberapóstol de la Eucaristía”, “apóstol de los millennials” y, más recientemente, “apóstol de Internet”, porque fue divulgador de milagros eucarísticos por medio de internet, habiendo creado un sitio web con esa finalidad.

El joven decía que la Eucaristía era su autopista hacia el cielo. Nació el 3 de mayo de 1991, en Londres (Reino Unido), y vivió su infancia y juventud en Milán (Italia), adonde su familia había regresado. Murió a los 15 años de leucemia el 12 de octubre de 2006, día de Nuestra Señora Aparecida, y fue beatificado en 2020 en Asís (Italia).

Mons. Barbosa dijo además en su decreto que la capilla dedicada a Nuestra Señora Aparecida de la parroquia San Sebastián “ha sido a lo largo de los años un centro de piedad y de intensa devoción a San Carlo Acutis”, especialmente porque en esa iglesia ocurrió “el milagro que hizo posible” la beatificación de Carlo y por ser un “lugar peculiar de peregrinación, oración y gracias alcanzadas”.

El prelado reconoció el nuevo santuario como un “espacio de particular relevancia para la vida espiritual del pueblo de Dios”, visto “que la canonización de San Carlo Acutis”, ocurrida el 7 de septiembre, “suscitó gran fervor en otros fieles, especialmente los jóvenes, convirtiéndose él en un ejemplo luminoso de santidad en la vida ordinaria y de amor a la Eucaristía”.

Carlo Acutis, dijo Mons. Barbosa en su homilía, no es “un santo sólo de los jóvenes; por el contrario, la devoción a Carlo Acutis se desarrolla en todas las edades” y subrayó: “Es una cosa curiosa eso”.

El arzobispo también enfatizó que “la vida de Carlo Acutis tiene mucho que ver con Brasil”, visto que “el primer milagro sucedió aquí: 12 de octubre; el día elegido para ser su memoria: 12 de octubre”.

“Es más, ese tal vez sea un elemento al que debamos recurrir ahora para que se autorice en Brasil que incluso la fiesta de Carlo Acutis sea celebrada en otro día, porque no hay cómo deponer a Nuestra Señora, y en su lugar poner a otro”, señaló el arzobispo, destacando que “a lo largo de la historia, los santos en general siempre tuvieron una gran devoción por Nuestra Señora” y “Carlo Acutis no era diferente”.

“Si es tarea del Espíritu Santo fabricar a los santos, vean que Nuestra Señora da una colaboración importantísima en todo eso. Porque ella no intercede por nosotros apenas contra las insidias externas o contra las intrigas palaciegas que pueden estar dentro o fuera de la Iglesia, sino que intercede también por nuestra propia santificación”, dijo Mons. Barbosa, resaltando que, “si los santos tuvieron gran devoción para con Nuestra Señora, eso para nosotros es un gran testimonio de que ella debe ocupar dentro de la Iglesia un lugar cada vez más especial”.

