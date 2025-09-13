El Papa León XIV animó a anunciar al mundo la belleza de Dios, como lo hizo el recién canonizado San Carlo Acutis, al recibir en audiencia esta mañana a los participantes de la peregrinación jubilar de las diócesis de la región de Umbría en Italia.

“Vienen de una región bellísima en muchos aspectos: el corazón verde de Italia, con su naturaleza exuberante; un tesoro de arte, con sus pueblos y sus tradiciones; tierra de santos y santas. Cada una de sus comunidades podría contar una historia única en este sentido, evocando nombres muy conocidos e historias menos conocidas”, dijo el Santo Padre este 13 de septiembre en la Basílica de San Pedro en el Vaticano.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Verlos aquí juntos nos hace pensar precisamente en la belleza del Cuerpo de Cristo en su armonía multicolor. A ella remiten los paisajes de vuestras tierras, en los que la creación se funde con la obra del hombre y el arte y la naturaleza se complementan mutuamente”, continuó el Papa León.

La belleza de la santidad y el Evangelio de Jesús

El Santo Padre precisó luego que la belleza en esa región se puede apreciar, sobre todo, en los “siglos de santidad de los que han sido escenario vuestras tierras: por ellas han pasado místicos y penitentes, poetas y teólogos, anacoretas silenciosos, mujeres llenas de fe y de valor, jóvenes entusiastas, que de época en época se han transmitido la misma y maravillosa herencia: el Evangelio de Jesús”.

Recordando a San Carlo Acutis, adolescente italiano fallecido a los 15 años y canonizado por el Papa León el 7 de septiembre, el Pontífice dijo que del “río de bondad” de Umbría “se inspiró y se fortaleció el jovencísimo santo que fue canonizado el domingo pasado. Y esto es importante, porque nos recuerda que el tesoro que hemos recibido sigue creciendo, la vid sigue floreciendo y dando fruto, el buen mosto sigue fermentando y esparciendo su aroma”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

León XIV citó luego el mensaje a los artistas que el Papa San Pablo VI les dirigió en diciembre de 1965, en la clausura del Concilio Vaticano II, en el que resaltó que “este mundo en el que vivimos necesita belleza para no hundirse en la desesperación” y que “la belleza […] es ese fruto precioso que resiste el desgaste del tiempo, que une a las generaciones y las hace comunicarse en la admiración”.

El Papa León dijo luego en su discurso que los peregrinos de Umbría están rodeados de la belleza “en diversos aspectos: aprécienla, ámenla, dejen que les hable de Dios y conviértanse a su vez en anunciadores de ella”.

“Los invito a vivir así también esta Eucaristía: agradecidos, unidos, atentos, maravillados y dispuestos a salir del altar como misioneros de amor y paz”, alentó.