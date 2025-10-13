Un incendio dejó casi completamente destruido el histórico Monasterio de Bernaga, en Perego, provincia de Lecco (Italia), en el que recibió su Primera Comunión San Carlo Acutis, el 16 de junio de 1988. El desastre ocurrió alrededor de las 19:30 horas (hora local) del sábado 11 de octubre, en la víspera de la fiesta litúrgica del santo adolescente.

Las 21 monjas que se encontraban en el monasterio en el momento del incendio se encuentran a salvo. Las religiosas veían la televisión, siguiendo la vigilia por la paz en la Plaza de San Pedro con el Papa León XIV.

El Arzobispo de Milán, Mons. Mario Delpini, expresó: “¡Las monjas romitas ambrosianas de la Orden de San Ambrosio de Nemus están todas a salvo! ¡No hubo heridos!”.

El prelado destacó el “gran alivio” que sintió tras la tragedia, en la cual, dijo, se vieron “impresionantes llamas que envolvieron el antiguo monasterio, restaurado en 1963 como sede de la nueva fundación romita".

Chiesa di Milano, medio de la arquidiócesis italiana, informa que, por desgracia, el incendio “despiadado” ha destruido un patrimonio de documentación, de signos de devoción, esos pocos efectos personales con los que viven las monjas. Al lugar acudieron nueve equipos de bomberos.

En cuanto al patrimonio artístico, el monasterio no albergaba frescos ni capillas decoradas, pero algunas telas antiguas fueron salvadas por las religiosas, junto con las obras dejadas por Mons. Pasquale Macchi, secretario del Papa Pablo VI, y las reliquias de San Carlo Acutis, de acuerdo a la diócesis ambrosiana.

“En este desastre quiero expresar la solidaridad de toda la Iglesia Ambrosiana y mi cercanía y oración. Sé que las monjas continuarán rezando y que la confianza en Dios será el aliento más necesario. San Pablo VI, que animó a la Madre Cándida [Casero] en la fundación; San Carlo Acutis, que en el monasterio recibió siendo muy joven la Primera Comunión; la Madre Cándida y las otras romitas sepultadas en el cementerio interno del monasterio ciertamente siguen estando cerca de las monjas”, dijo Mons. Delpini.

“Y en este momento de susto y de dolor, de precariedad y de incertidumbre sobre el futuro, las monjas pueden estar seguras de la proximidad, de la solidaridad, de la asistencia de los tantos amigos de la Bernaga y de todos nosotros”, concluyó el arzobispo.

Las monjas romitas ambrosianas son una comunidad religiosa femenina de clausura fundada en 1474. También el monasterio tiene orígenes antiquísimos, pues fue construido en 1628.

“No sabemos aún qué fue lo que realmente desencadenó el incendio, y probablemente nunca lo sabremos, dado que casi todo quedó destruido. Gracias a Dios las hermanas fueron rápidas en llamar a los servicios de emergencia y en ponerse a salvo en pocos minutos… Por desgracia, cuando llegaron los bomberos, el monasterio ya estaba completamente envuelto en llamas”, declaró a Chiesa di Milano el P. Emanuele Colombo.

También los consagrados de la Diócesis de Milán quisieron enviar su mensaje de solidaridad y cercanía a las monjas: “Queridísimas Hermanas Romitas Ambrosianas de la Bernaga: La entera Vida Consagrada de la Diócesis de Milán —masculina y femenina— expresa su cercanía a raíz del grave incendio que ha golpeado su histórico Monasterio de la Bernaga en el municipio de La Valletta Brianza”.

“Este acontecimiento, inesperado y doloroso, ha sucedido poco después del Jubileo de la Vida Consagrada y en vísperas de la memoria litúrgica de San Carlo Acutis, que precisamente en la Iglesia de su Monasterio recibió la Primera Comunión. Que el ejemplo de su fe y la oración de muchos las sostengan, dándoles consuelo y esperanza”, se lee en la carta.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI Stampa.