El Obispo Auxiliar de Seúl, Mons. Paul Kyung Sang Lee, afirmó que los jóvenes coreanos desean que San Carlo Acutis “sea proclamado patrono” de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) del 2027.

El prelado, que es responsable del Comité Organizador de la JMJ Seúl 2027, dijo a la agencia vaticana Fides que “Carlo Acutis ya es un referente y una fuente de inspiración para los jóvenes coreanos”.

“Es muy conocido y, también con vistas a la Jornada Mundial de la Juventud en Seúl en 2027, seguiremos proponiéndolo como un ejemplo contemporáneo de santidad, especialmente porque vivió la evangelización en el mundo digital. Los jóvenes coreanos esperan que sea proclamado patrono de la JMJ”, aseguró.

El obispo relató que los más de mil jóvenes coreanos que participaron en el Jubileo de la Juventud, en Roma, “visitaron el Santuario de la Expoliación en Asís, donde descansa el cuerpo de Acutis”.

Además, la ceremonia de canonización de Carlo Acutis y de Pier Giorgio Frassati, celebrada el 7 de septiembre en el Vaticano, “fue retransmitida por canales católicos coreanos y seguida por un nutrido público”.

“Recordamos que la familia del santo nos donó una reliquia de Acutis, que ahora se encuentra en la capilla del edificio donde está el Comité Organizador de la JMJ de Seúl. Nuestros jóvenes acuden a menudo a la capilla para pedir su intercesión. Lo sienten como uno de ellos; es un santo milenial”, aseguró.

Asimismo, indicó que se ha instalado una escultura del santo en el patio de la sede del medio de comunicación del Episcopado surcoreano, la CPBC Catholic Peace Broadcasting and Peace Newspaper, en Jeodong (Seúl).

“La presencia de Acutis allí nos recuerda a todos que los medios de comunicación pueden ser canales para difundir el Evangelio”, expresó.

Por su parte, el presidente del Comité de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Coreana, Mons. Kim Jong-gang, dijo que “para nuestros jóvenes, nacidos y criados en un entorno digital, la canonización de Carlo trae una gran esperanza y un sentido de desafío”, pues les dice que “incluso en la adolescencia, se puede poner a Dios en primer lugar y crecer en el camino espiritual a través de la oración y los sacramentos”.

San Carlo Acutis es "una figura misionera adaptada a la era digital" que "insta a los jóvenes coreanos a aprovechar sus habilidades digitales como herramientas de evangelización", afirmó.

En ese sentido, destacó que varias diócesis surcoreanas están organizando encuentros de catequesis y estudio para que conozcan sobre la vida y el testimonio de fe del santo italiano.

La JMJ Seúl 2027 tendrá lugar del 3 al 8 de agosto de 2027 con el lema “Tengan valor, yo he vencido al mundo”.

Corea del Sur será el segundo país asiático en acoger una Jornada Mundial de la Juventud. El primero fue Filipinas en 1995, con el evento realizado en la capital Manila.

Según un informe de 2023 de Ayuda a la Iglesia Necesitada, el 11,3% de los más 51 millones de surcoreanos son católicos.



