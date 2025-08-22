Los organizadores de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) Seúl 2027 anunciaron que está abierta la convocatoria para elegir el himno de este evento internacional, al que se espera que lleguen cientos de miles de jóvenes de todo el mundo.

En el sitio web de la JMJ Seúl 2027 se explica que la composición —letra y música— deberá capturar “eficazmente el significado del lema: ‘Tengan valor, yo he vencido al mundo’”, que ha sido tomado del Evangelio de San Juan.

El plazo de entrega va del 18 de agosto al 30 de noviembre de 2025 y la convocatoria está abierta “a todo el mundo (sin importar religión, región o nacionalidad)”. Se aceptan todos los géneros musicales y cada participante puede inscribir hasta tres canciones.

“La canción seleccionada se someterá a un proceso de aprobación a través del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida de la Santa Sede”, se indica.

Los organizadores señalan que el himno es una canción que “resuena en diversos momentos del evento, transmitiendo un profundo significado y creando profundas conexiones emocionales con los participantes”.

En ese sentido, el himno “tiene un significado que va más allá de la simple música de fondo y sirve como uno de los medios más eficaces para transmitir el verdadero espíritu del evento”.

“La canción temática actúa como un medio crucial que ayuda a los jóvenes participantes a conectar entre sí y a sentir un sentido de pertenencia. Incluso después de la JMJ, les permite atesorar los momentos especiales de la Jornada Mundial de la Juventud durante años a través de su melodía y mensaje”, destaca.

El formato de inscripción —en inglés y coreano—, así como otros requisitos, pueden encontrarse aquí.