Laura Sofía es una de los cientos de miles de peregrinos que llenaron las calles de Roma durante el Jubileo de los Jóvenes, una experiencia que reforzó su vocación religiosa y que desea que muchos más la vivan en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que tendrá lugar en Seúl en 2027.

Así como ella, son varios los peregrinos que luego de la jornada de Roma se han sentido motivados a ser evangelizadores en sus países de origen y, por qué no, alimentar en otros el deseo de vivir la misma experiencia de una Iglesia universal en el próximo encuentro de Corea del Sur.

En su testimonio compartido con ACI Prensa, la joven colombiana de 26 años relata que no era la primera vez que asistía a un evento de este tipo, pero que el que se llevó a cabo en Roma “tuvo algo bastante especial”. “Ya hace un tiempo vengo preguntándole a Dios sobre la vocación a la que Él me llama, que es la santidad, pero puntualmente quería saber dónde”.

Las experiencias vividas en Roma por peregrinos como Laura Sofía y Melisa han motivado a la Pastoral Digital Colombia a lanzar una iniciativa para que más jóvenes asistan a la JMJ Seúl 2027. Cortesía: Pastoral Digital Colombia. @aciprensa pic.twitter.com/kAMQeaprhF — Eduardo Berdejo (@eberdejor) August 21, 2025

La joven peregrina afirma que siempre se sintió “un poco sola en el llamado a la vocación religiosa”, y que el temor aumentaba al no tener referentes religiosos alrededor suyo. Sin embargo, “en este Jubileo tuve la oportunidad de vivir una Iglesia en salida”.

“Cuando salías a las calles veías a todos los consagrados, a todas las religiosas, los sacerdotes, acompañando grupos de jóvenes, congregaciones de religiosas con vocaciones muy jóvenes, y en verdad eso suscitó en mi corazón como un acompañamiento y una respuesta de Dios que fueron fundamentales para un proceso de discernimiento que estoy llevando”.

A ello se sumaron las conferencias y testimonios de religiosas “que le han dicho sí a Dios”. Este jubileo “ha sido también un llamado a la esperanza para mí a responder a la vocación que Dios tiene para cada uno de nosotros”, y “así como puede estar llamándome a mí, puede estar llamándote a ti”, afirma.

El testimonio de Laura Sofía y el de otros ha sido un aliciente para que desde la Pastoral Digital Colombia se lanzara una iniciativa para unir movimientos, comunidades e iniciativas de evangelización digital para llevar a muchos jóvenes a la JMJ de Seúl.

Rafael Beltrán, representante de la Pastoral Digital Colombia, dijo a ACI Prensa que ha sido tal la acogida que se han sumado movimientos como Effeta y otras iniciativas de evangelización digital.

“Ya tenemos aproximadamente unos 5.000 a 6.000 jóvenes interesados”, no sólo de Colombia, sino también de México, Venezuela y otros países de América Latina. “¿Qué queremos? Invitar a más iniciativas de evangelización digital, invitar a los movimientos” para que más jóvenes vivan la JMJ del 2027.

Fui a Roma sin expectativas y el Jubileo fue la mejor semana de mi vida

Melisa es una joven de 24 años. Según cuenta, fue a Roma sin expectativas, pero “la verdad es que me llenó de una manera impresionante” el compartir la misma fe “con un millón de gente de todo el mundo”.

“Me quedo con todo el amor de Dios, me quedo con ser mejor persona por Él y de verdad espero que esa flamita nunca se apague dentro de nadie de los que lo vivieron”, afirma.

Los jóvenes de Colombia y México que peregrinaron a Roma volvieron con la disposición de dejarse llevar por Dios para cumplir con su deseo de ser evangelizadores. Cortesía: Pastoral Digital Colombia. @aciprensa pic.twitter.com/oNMrRqnWsD — Eduardo Berdejo (@eberdejor) August 21, 2025

Una experiencia similar vivió Natalia Duque, de 25 años, al destacar el silencio profundo que hubo en Tor Vergata al momento que se expuso el Santísimo. “Creo que la palabra que mejor lo explicaría es sublime”, expresa la joven.

El 3 de agosto, al final de la Misa de clausura del Jubileo de los Jóvenes, el Papa León XIV anunció que la JMJ de Seúl se llevará a cabo del 3 al 8 de agosto de 2027. “Después de este Jubileo, la peregrinación de esperanza de los jóvenes continúa y nos llevará a Asia”, proclamó el Pontífice ese domingo.

El tema de la JMJ de Seúl es “¡Ánimo! Yo he vencido al mundo”. De esta manera, Corea del Sur será el segundo país asiático en acoger este tipo de eventos, luego de la JMJ 1995 que tuvo lugar en Manila (Filipinas).

Los jóvenes interesados en sumarse a la iniciativa de la Pastoral Digital Colombia, pueden escribir al correo electrónico pastoraldigitalcolombia@gmail.com o llamar al número +57 3202301717.