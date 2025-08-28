Los organizadores de la JMJ Seúl 2027 pidieron a las personas verificar siempre la dirección de la web oficial para evitar caer en estafas, pues ha aparecido un sitio falso que está transmitiendo información errónea.

La alerta fue lanzada a través de las redes sociales de la Jornada Mundial de la Juventud 2027 (JMJ Seúl 2027).

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Recientemente se ha detectado un sitio web que suplanta la página oficial de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) Seúl 2027, transmitiendo información errónea y con el riesgo de causar perjuicios económicos”, señala la publicación del 27 de agosto.

En ese sentido, la organización aclara que “el registro oficial de peregrinos y voluntarios internacionales aún no ha comenzado”.

“Actualmente, la página oficial de la JMJ Seúl 2027 solo está disponible en coreano e inglés, por lo que le pedimos verificar siempre la dirección oficial para evitar cualquier tipo de fraude o daño”, añade, e informa que todavía “se están preparando las versiones oficiales en otros idiomas”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En español, estas son las cuentas oficiales de Facebook e Instagram.