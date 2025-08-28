Eduardo Berdejo

28 de agosto de 2025
04:39 p. m.

Los organizadores de la JMJ Seúl 2027 pidieron a las personas verificar siempre la dirección de la web oficial para evitar caer en estafas, pues ha aparecido un sitio falso que está transmitiendo información errónea.

La alerta fue lanzada a través de las redes sociales de la Jornada Mundial de la Juventud 2027 (JMJ Seúl 2027).

“Recientemente se ha detectado un sitio web que suplanta la página oficial de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) Seúl 2027, transmitiendo información errónea y con el riesgo de causar perjuicios económicos”, señala la publicación del 27 de agosto.

En ese sentido, la organización aclara que “el registro oficial de peregrinos y voluntarios internacionales aún no ha comenzado”.

“Actualmente, la página oficial de la JMJ Seúl 2027 solo está disponible en coreano e inglés, por lo que le pedimos verificar siempre la dirección oficial para evitar cualquier tipo de fraude o daño”, añade, e informa que todavía “se están preparando las versiones oficiales en otros idiomas”.

En español, estas son las cuentas oficiales de Facebook e Instagram.

Profesional en Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, tengo más de 20 años de experiencia en periodismo digital católico. Como parte de ACI Prensa he sido enviado a cubrir los viajes del Papa Francisco a Cuba, México, Colombia y Perú, además del Sínodo de la Sinodalidad en el Vaticano en 2023.