En la provincia argentina de Mendoza, más precisamente en Chacras de Coria, a unos 20 kilómetros del centro de la ciudad capital, se encuentra en construcción el primer santuario del mundo dedicado a Carlo Acutis, el joven italiano conocido como “el influencer de Dios”, que fue proclamado santo por el Papa León XIV el pasado 7 de septiembre .

El proyecto, que comenzó con la idea de una capilla , se proyecta hoy como un importante santuario que busca ser lugar de devoción y de encuentro de muchos jóvenes, transmitiendo desde su arquitectura y su concepto, el testimonio de santidad y sencillez de Acutis.

El P. Osvaldo Scandura, párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, parroquia a la que pertenecerá el santuario, está al frente de la construcción, y aseguró a ACI Prensa que “no es una obra humana, sino que es algo puramente de la providencia divina, y eso es lo más hermoso de todo esto”.

Los comienzos del proyecto

Corría el año 2022, y la parroquia que pastorea el P. Scandura había recibido la donación de un terreno. Conversando con el Arzobispo de Mendoza, Mons. Marcelo Colombo, el sacerdote le comentó las necesidades de la comunidad, y fue el Arzobispo quien decidió destinar el terreno que habían recibido para la construcción de una capilla.

“Fue como el nacimiento de un nuevo hijo, de una nueva parte de la parroquia”, describe el P. Scandura. Fue el propio arzobispo quien le sugirió: “Tiene que estar bajo la advocación del Beato Carlo Acutis”, precisa.

“A mí me pareció muy bueno, muy bonito, y confirmé que la Virgen nos estaba pidiendo el nacimiento de una nueva comunidad. Nos sentíamos invitados a esto. Fue así que el 12 de noviembre del 2023, pusimos la piedra fundamental en el terreno”, con más de 500 fieles que asistieron a la celebración, acompañados por Mons. Colombo y su obispo auxiliar, Mons. Marcelo Mazzitelli.

Ceremonia de colocación de la piedra fundamental. Crédito: Capilla Carlo Acutis

Faro de luz, lugar de santos

Al enterarse de este acontecimiento, la mamá de Carlo Acutis, Antonia Salzano, envió un mensaje a través de las redes sociales. “Nos dijo: ‘Esto va a ser un faro de luz, un lugar de santos’”, recuerda el sacerdote. El Papa Francisco también conoció y bendijo el proyecto, asegurando que sería un espacio de evangelización joven y eucarística.

El Papa Francisco bendijo el proyecto. Crédito: Capilla Carlo Acutis

Aunque hoy está al frente del proyecto, el P. Scandura aclara: “Ya no me pertenece a mí, y creo que ni a la parroquia le va a pertenecer, porque es tanta la repercusión, tantas las gracias que está concediendo San Carlo Acutis, que lo que apareció como una solución ante la cantidad de gente que asiste a la parroquia, va a terminar siendo una gracia para toda la Arquidiócesis y para el mundo. Esto es lo más importante: ver cómo se fue transformando por la misma intercesión de Carlo Acutis”.

“Esto es obra de la providencia, estoy convencido, eso es lo que tengo en el corazón”, insiste el párroco. Su construcción, que se prevé finalizar en tres años, también está sujeta a la providencia, ya que se sustenta con donaciones.

El santuario: naturaleza, tecnología, Eucaristía

En cuanto a la edificación, el sacerdote asegura que se trata de una estructura “muy bonita y sencilla”. En ese sentido, el altar será una réplica del que se encuentra en la iglesia del Despojo, en Asís, donde está enterrado el “Ciberapóstol de la Eucaristía”.

“El material es todo con piedra, porque se tiene la referencia de que Carlos Acutis tenía un amor muy grande a San Francisco de Asís”, por lo que simboliza el “despojo”, el desprendimiento de lo material, y guarda mucha conexión con la naturaleza. De hecho, cuando se elaboró el proyecto, se realizó una consulta a los jóvenes para saber qué esperaban ellos de un lugar así. “Ellos destacaron los espacios abiertos, los espacios naturales de encuentro”, señala el párroco.

Futuro santuario dedicado a Carlo Acutis. Crédito: Capilla Carlo Acutis

“Los materiales que se van a usar hablan del despojo, de la sencillez, y va a tener su capilla del Santísimo en el subsuelo de adoración perpetua: creo que ese va a ser el fuego de ese proyecto”, detalló.

“Va a contar con un anfiteatro para hacer distintos eventos, y va a estar atravesado todo por la Internet, los milagros eucarísticos, todo lo vinculado a Carlo Acutis”.

Renovar la fuerza joven con el combustible de la Eucaristía

El sacerdote asegura que esta obra “va a suscitar un lugar de encuentro y de descanso para los jóvenes, donde ellos van a renovar la fuerza del joven, pero tomando el combustible más lindo, que es encontrarse con la Eucaristía. Eso es lo que nos regala San Carlo Acutis”.

“Creo que San Carlo Acutis va a ayudar a eso, porque él, en el encuentro con el Señor, salió al encuentro de los demás. En el caso de los más necesitados, no eran simplemente alguien a quien había que darle algo, sino que él generó un vínculo, los reconoció como personas. Y yo creo que ese es un mensaje que atraviesa el corazón”, sintetiza. “Desde su pequeñez, desde su poca edad física tuvo una madurez espiritual que le permitió ver en el otro la presencia viva de Dios”.

Futuro santuario dedicado a Carlo Acutis. Crédito: Capilla Carlo Acutis

“Carlo no dejó de ser joven pero tuvo el poder de desplegar sus cualidades y capacidades porque se arrodilló delante del misterio, y esto es lo que los chicos hoy necesitan: desplegar todas las posibilidades que tienen, aggiornados con la tecnología pero sin olvidarse que son personas”, concluye.

Quienes deseen colaborar con el proyecto del santuario pueden ingresar a https://capillacarloacutis.com/ .

Además, este domingo 28 de septiembre a las 10:00 horas se desarrollará una carrera para recaudar fondos. La convocatoria es para grandes y chicos, que pueden elegir si correr, caminar, hacer el recorrido en bicicleta, patines o monopatín. La jornada continuará con juegos, sorteos y premios. Quienes deseen participar pueden inscribirse aquí: https://my.raceresult.com/354596/registration .