El Vaticano confirmó este lunes la designación de los jueces que forman el tribunal encargado de examinar el caso del sacerdote y artista esloveno P. Marko Rupnik, exjesuita acusado de abusos sexuales contra mujeres.

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) informó en un comunicado que el 9 de octubre se nombraron los cinco jueces del Tribunal que se ocupará del caso.

Para garantizar la autonomía e independencia, el Vaticano confirmó que el tribunal está compuesto por mujeres y clérigos que no forman parte del DDF “y que no ocupan ningún cargo en los Dicasterio de la Curia Romana”.

Aunque esta información ya fue revelada en julio por el prefecto del dicasterio, el Cardenal Víctor Manuel Fernández, el Vaticano lo oficializó este lunes.

En declaraciones a los medios, el Cardenal Fernández dijo en aquella ocasión que el objetivo era “eliminar la idea de que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe o la Santa Sede tenían algún interés o estaban sometidos a presiones”.

EWTN News solicitó información al portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, acerca de la eventual publicación de la identidad de los jueces, pero por el momento no hay respuesta.

El “caso Rupnik”

Rupnik enfrenta múltiples acusaciones de abuso espiritual, psicológico y sexual, así como abuso de conciencia contra varias religiosas a su cargo durante más de tres décadas en la Comunidad Loyola, cofundada por Rupnik en 1990.

Rupnik, quien fue expulsado de los jesuitas en junio de 2023 por negarse a obedecer a sus superiores, ya había sido investigado por el DDF en 2019.

En enero de 2020 fue excomulgado por absolver en el confesionario a un cómplice de un pecado contra el sexto mandamiento. Sin embargo, la excomunión fue rápidamente revocada.

En 2021, tras dos investigaciones adicionales, salieron a la luz más acusaciones de que Rupnik había abusado de al menos 41 mujeres.

Después de que el Vaticano se negara en 2022 a llevar a cabo un proceso canónico relacionado con las acusaciones debido al plazo de prescripción, en octubre de 2023 el Papa Francisco levantó la prescripción del caso y ordenó que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe inicie un proceso tras detectarse “graves problemas en el modo en el que se manejó”.

En una entrevista en enero de este año, el prefecto del DDF informó que el dicasterio que encabeza había concluido la investigación y especificó que el próximo paso era la creación de un tribunal independiente.