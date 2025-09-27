Un inminente cierre del gobierno de Estados Unidos podría afectar a las iglesias e instituciones católicas que dependen de la financiación gubernamental.

El cierre, que ocurriría si los legisladores no logran acordar un paquete de gasto para financiar al gobierno federal, podría interrumpir la posibilidad de que los militares asistan a Misa, detener la entrega de comidas subsidiadas a niños de preescolar en escuelas católicas y limitar la asistencia para la seguridad en las iglesias.

Hasta ahora, el Congreso no ha logrado un acuerdo para financiar a las agencias federales cuando comience el nuevo año fiscal este 1 de octubre.

Un cierre significaría que los programas de vivienda, salud y alimentación para personas necesitadas podrían sufrir retrasos en cadena, según una declaración del 26 de septiembre de Catholic Charities USA.

“Un cierre del gobierno provocaría que más personas caigan en la pobreza, y la recuperación de un revés así podría tardar varios meses o incluso años”, dice el comunicado.

“Lo que todos podemos aceptar es que los más pobres y vulnerables de la sociedad no deberían sufrir porque los legisladores no logren llegar a un acuerdo”, añade.

Además de los programas vinculados a la Iglesia, un cierre afectaría a una variedad de otros servicios, como la educación de niños en riesgo en edad preescolar, la investigación científica y las subvenciones a organizaciones benéficas.

Muchas entidades católicas dependen de la financiación federal de Head Start, un programa de educación infantil temprana que ofrece exámenes de salud y comidas a familias bajo el nivel federal de pobreza.

Misas militares y seguridad en las iglesias

Los servicios religiosos militares también podrían verse afectados en un cierre prolongado. Durante el cierre extendido de 2013, la Arquidiócesis para los Servicios Militares de Estados Unidos advirtió que no tendría sacerdotes católicos para celebrar la Misa dominical en capillas de algunas bases militares, donde sacerdotes no pertenecientes al servicio activo trabajan como contratistas del gobierno.

Un portavoz de la Arquidiócesis para los Servicios Militares de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los esfuerzos federales para “mantener templos seguros y protegidos” también podrían verse debilitados en la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura en caso de un cierre del gobierno. En agosto, dos niños murieron en un tiroteo masivo en la Iglesia de la Anunciación en Minneapolis.

La agencia federal provee recursos que ayudan a los lugares de culto a proteger su infraestructura física y digital. Ante un cierre del gobierno que se evitó por poco en 2023, el departamento ya había advertido que “también se vería obligado a suspender tanto las evaluaciones físicas como de ciberseguridad para socios gubernamentales e industriales”.

Las agencias federales aún no han publicado planes de contingencia para un posible cierre, y la agencia de seguridad no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.



