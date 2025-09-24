El Papa León XIV nombró este miércoles al Obispo James Checchio nuevo Arzobispo coadjutor de Nueva Orleans, posicionándolo para dirigir una arquidiócesis que enfrenta la bancarrota y un costoso acuerdo por abusos del clero.

Checchio, de 59 años y obispo de Metuchen, en el estado de Nueva Jersey desde 2016, asistirá al arzobispo Gregory Aymond en el liderazgo de más de medio millón de católicos en el sureste de Luisiana. Antes de convertirse en obispo, Checchio fue rector del Pontificio Colegio Norteamericano en Roma de 2006 a 2016. Tiene un doctorado en derecho canónico.

Como coadjutor, Checchio sucederá automáticamente a Aymond, quien cumplió 75 años el año pasado, la edad en la que los obispos deben presentar su renuncia al Papa. Aymond, originario de Nueva Orleans, ha dirigido la arquidiócesis desde 2009.

Checchio se une al liderazgo de Nueva Orleans mientras la arquidiócesis avanza hacia la resolución de años de negociaciones de bancarrota con un acuerdo para más de 600 demandantes de abuso sexual por parte del clero.

A principios de este mes, la arquidiócesis anunció una oferta de 230 millones de dólares para los demandantes por abuso sexual por parte del clero, en comparación con una oferta anterior de 180 millones.

La oferta de acuerdo es el resultado de cinco años de negociaciones en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Este de Luisiana, donde la segunda arquidiócesis católica más antigua del país se declaró en bancarrota en mayo de 2020.

Aymond, quien se ha desempeñado como presidente de la comisión de protección infantil de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, dijo en mayo que el acuerdo le dio “gran esperanza”.

El acuerdo “protege a nuestras parroquias y comienza a cerrar el proceso”, dijo, y agregó: “Estoy agradecido a Dios por todos los que han trabajado para alcanzar este acuerdo y para que podamos mirar hacia el futuro hacia un camino de sanación para los sobrevivientes y para nuestra Iglesia local”.

El acuerdo representa una de las sumas más grandes pagadas en Estados Unidos a víctimas de abuso sexual por parte del clero.

Aymond fue ordenado sacerdote de la Arquidiócesis de Nueva Orleans en 1975. Su ministerio sacerdotal se centró en la educación (incluido el cargo de presidente y rector del Seminario de Notre Dame en Nueva Orleans de 1986 a 2000) y en el trabajo misionero en México y Nicaragua.

En 1996, fue nombrado obispo auxiliar de la arquidiócesis y se le encomendó la supervisión de las escuelas católicas.

Aymond fue criticado a fines de la década de 1990 por permitir que el entrenador de la Escuela Sagrado Corazón de Jesús en Norco, Brian Matherne, permaneciera en su cargo durante varios meses después de que Aymond recibió información sobre un presunto abuso de un menor por parte de Matherne.

Matherne fue arrestado posteriormente y ahora está cumpliendo una condena de 30 años tras declararse culpable de abusar sexualmente de 17 niños durante un período de 15 años, que finalizó en 1999.

Aymond admitió posteriormente su error al mantener a Matherne en su puesto y calificó el caso como una “experiencia dolorosa; nunca la olvidaré. Me ayudó a comprender mejor la complejidad de la pedofilia”.

Fue nombrado obispo coadjutor de Austin, Texas, en junio de 2000 y sucedió al obispo John E. McCarthy como obispo de Austin en enero de 2021.

En ese puesto, Aymond fortaleció las políticas de la diócesis contra el abuso sexual, aunque los activistas contra el abuso clerical de la Red de Sobrevivientes de Abusos por Sacerdotes (SNAP) han criticado el historial del arzobispo, afirmando que él sólo "se presenta como alguien que toma en serio los crímenes sexuales del clero".

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA