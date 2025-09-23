En una reunión comunitaria en Plymouth, Minnesota, el fin de semana pasado, tres madres cuyos hijos sobrevivieron al tiroteo en la escuela de la Parroquia de la Anunciación en agosto, abogaron por leyes de armas más estrictas en los Estados Unidos.

Dos niños murieron y 21 personas resultaron heridas después de que Robin Westman, de 23 años, un hombre que se identificaba como mujer, disparara a través de los vitrales de la iglesia durante una Misa escolar el 27 de agosto.

Fletcher Merkel, de 8 años, y Harper Moyski, de 10, fallecieron en el ataque.

Carla Maldonado, que tiene dos hijos en la escuela católica de la Anunciación, dijo que “tomar acción” mediante el endurecimiento de las leyes de armas honraría la muerte de los dos niños y de “todas las vidas arrebatadas por la violencia armada”.

“No podemos aceptar un mundo donde los civiles tengan acceso a armas diseñadas para los campos de batalla”, afirmó, refiriéndose a las armas de asalto y pidiendo su prohibición.

Otra madre, Malia Kimbrell, también a favor de prohibir las armas de asalto, preguntó: “Si el próximo tiroteo masivo ocurre en la escuela de su hijo, ¿con qué tipo de arma está cómodo de que el atacante esté armado?”.

Kimbrell, cuya hija Vivian, de 9 años, se está recuperando tras haber recibido múltiples disparos, pidió “más recursos de salud mental, un almacenamiento de armas más seguro, mejores verificaciones de antecedentes, detección de amenazas en línea y medidas de seguridad mejoradas”.

Stephanie Moscetti contó que su hijo “fue portador honorario del féretro en el funeral de su amigo [Merkel]; ¿cómo puede ser esta nuestra realidad?”. “Nuestros hijos merecen escuelas seguras, merecen infancias seguras donde puedan jugar y aprender”, dijo.

La representante Kelly Morrison, demócrata que representa el 3. º Distrito congresional de Minnesota, organizó la reunión comunitaria, centrada en la prevención de la violencia armada.

Varias de las madres presentes también testificaron la semana pasada ante un grupo de trabajo de legisladores estatales que debatieron propuestas de reformas sobre violencia armada.

En esa audiencia, Rob Doar, vicepresidente del Minnesota Gun Owners Caucus, pidió a los legisladores fortalecer las leyes sobre acceso a recursos de salud mental, señalando que ninguna de las propuestas habría evitado el tiroteo porque Westman compró legalmente las armas.

Westman utilizó tres armas durante el ataque de agosto: un rifle, una escopeta y una pistola, todas adquiridas legalmente bajo la ley estatal vigente. El rifle era probablemente un semiautomático estilo AR-15, considerado un arma de asalto.

Leyes que limitan la posesión de armas a personas con trastornos mentales

Aunque Westman tuvo conflictos con su identidad de género, la Asociación Psiquiátrica Estadounidense (APA) eliminó el “trastorno de identidad de género” del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) y lo reemplazó por “disforia de género” en la versión revisada, DSM-5, publicada en 2013.

Este cambio marcó un giro significativo en la clasificación de las luchas con la identidad sexual, ya que los profesionales de la salud dejaron de considerarlo una enfermedad mental.

La nueva categoría de disforia de género, aunque sigue en el manual de la APA, se centra en los síntomas o el malestar asociados con la incongruencia de género y no en la incongruencia misma.

Minnesota, junto con otros 29 estados, prohíbe la posesión de armas a personas con problemas de salud mental que hayan sido internadas de manera involuntaria o declaradas un peligro para sí mismas o para otros.

Sin embargo, esta ley no se aplicó en el tiroteo de agosto.

El gobernador Tim Walz, a inicios de septiembre, convocó a una sesión especial —que aún no se ha realizado— centrada en la seguridad con armas. Propuso prohibir las armas de asalto y cargadores de gran capacidad, así como nuevas regulaciones de almacenamiento y una ley de “bandera roja” más estricta.

La actual ley de “bandera roja” en Minnesota permite que familiares o autoridades locales y estatales soliciten una orden de protección de riesgo extremo (ERPO), que faculta a un tribunal retirar las armas de una persona considerada en riesgo o prohibir temporalmente su compra.

“Nosotros aprobamos una ley de bandera roja. Fue aprobada en 2023 y se suponía que debía aplicarse en una situación como esta”, dijo a inicios de septiembre Harry Niska, líder republicano de la Cámara de Minnesota, tras la propuesta de Walz. “Así que espero que todos se pregunten seriamente por qué, ¿por qué este incidente no activó una alerta en la verificación de antecedentes o una bandera roja?”

Walz necesitará apoyo de los legisladores republicanos en la sesión especial, quienes tienen propuestas distintas. Ellos quieren que la seguridad en escuelas privadas pueda ser financiada con fondos estatales, algo que la Conferencia Católica de Minnesota, el brazo de políticas públicas de las seis diócesis católicas del estado, ha solicitado en varias ocasiones.

Los republicanos también buscan dar a los médicos mayor discreción en procedimientos médicos de reasignación de género, más fondos para instalaciones de salud mental y penas más severas para ciertos delitos con armas.

Diez estados prohíben las armas de asalto, pero la propuesta en Minnesota no llegó a votarse en 2023. Poco más de la mitad de los residentes rurales se opusieron a una prohibición de armas de asalto en una encuesta de MinnPost de 2022, mientras que el 69% de los habitantes urbanos la apoyaron. En total, el sondeo reveló que casi un 54% estaba a favor.

Minnesota ya cuenta con uno de los marcos regulatorios de armas más estrictos del país, según Everytown Research, que ubica al estado en el puesto 14 a nivel nacional en políticas de seguridad de armas.

El estado exige verificaciones universales de antecedentes para todas las ventas de armas de fuego, incluidas transferencias privadas, y las protecciones contra la violencia doméstica prohíben el acceso a quienes tienen órdenes de restricción o condenas por delitos menores, entre muchas otras regulaciones.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.