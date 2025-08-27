Dos niños murieron en un tiroteo ocurrido en una iglesia católica en Minneapolis este miércoles, en el estado de Minnesota en Estados Unidos.

“Me han informado sobre un tiroteo en la Annunciation Catholic School (Escuela Católica Anunciación) y seguiré informando a medida que tengamos más información”, indicó el gobernador en su cuenta de X.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Estoy orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia”, agregó Walz.

En declaraciones a la prensa, el jefe de policía Brian O'Hara informó que el tiroteo en la iglesia -junto a la cual hay una escuela- se inició alrededor de las 8:30 a.m. (hora local) y que como resultado del mismo hay dos niños muertos, de ocho y diez años; y otras 17 personas heridas que han sido hospitalizadas: 14 niños y tres adultos.

"El atacante estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola. Este fue un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y personas en oración. La crueldad y cobardía de disparar contra una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible", dijo O'Hara.

Por su parte, Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, lamentó lo ocurrido y alentó a acompañar a las familias que han sufrido la pérdida de sus pequeños. "Estoy profundamente entristecido y lo lamento por las familias que sé que están sufriendo ahora mismo", afirmó ante la prensa.

Las más leídas 1 2 3 4 5

"Mi pedido es para todos: acompáñenlos, ámenlos. Estas familias han cambiado para siempre, y todos nosotros hemos cambiado con ellas. Tenemos que hacer todo lo posible para apoyarlas en este momento", agregó.

De acuerdo a CNN, las autoridades están ya en el lugar y el sospechoso, que atacó la iglesia desde las ventanas con un rifle, murió. Además ya no habría amenazas en este momento para la comunidad del lugar.

Mons. Robert Barron, Obispo de Winona-Rochester en Minnesota, pidió unirse a él "en oración por todos los heridos o fallecidos, junto con sus familias. Oremos también por los estudiantes, el profesorado y toda la comunidad parroquial".

Friends, this morning there was a shooting at Annunciation Catholic Parish in Minneapolis. Please join me in praying for all those who were injured or lost their lives—along with their families. Let us also pray for the students, faculty, and entire parish community. — Bishop Robert Barron (@BishopBarron) August 27, 2025



El P. Paul Hedman, un sacerdote local, indicó que el tiroteo ocurrió durante una Misa. En su cuenta de X dijo que el ataque “comenzó durante el salmo responsorial durante la misa escolar. Uno de nuestros obispos auxiliares, Su Excelencia Kevin Kenney, está visitando actualmente a los heridos en el hospital”.

The shooting at Annunciation Parish began during the responsorial psalm during school Mass. One of our auxiliary bishops, His Excellency Kevin Kenney, is currently visiting the wounded in the hospital https://t.co/WVGv2bD0ZL — Fr. Paul (@BackwardsFeet) August 27, 2025



Donald Trump, presidente de Estados Unidos, señaló en redes sociales que “la Casa Blanca seguirá monitoreando esta terrible situación. Por favor recen conmigo por todos los involucrados”.

'The White House will continue to monitor this terrible situation. Please join me in praying for everyone involved!' - President Donald J. Trump pic.twitter.com/hKudOz3AfA — The White House (@WhiteHouse) August 27, 2025



El Papa León XIV “se entristeció profundamente” y envió su pésame tras conocer que dos niños murieron y varios más resultaron heridos tras un tiroteo en la iglesia y escuela católica Anunciación en Minneapolis, según señala un telegrama con la firma del Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin.