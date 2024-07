Un sacerdote católico, que dio una bendición durante un mitin del expresidente Donald Trump el sábado 13 de julio, le dijo a la gente que debían rezar por Trump momentos antes de que recibiera un disparo y resultara herido.

El P. Jason Charron, un sacerdote católico ucraniano, indicó a CNA –agencia en inglés de EWTN News– que unas 15 a 20 personas, en una barricada en el mitin, lo llamaron mientras trataba de salir poco antes de que Trump comenzara a hablar.

“Les dije: recé por él y por su seguridad, y que ellos tenían que rezar también porque estas son personas que quieren matarlo”, indicó el sacerdote en una entrevista telefónica con CNA la noche del sábado.

“Y creo que poco después, literalmente unos minutos después hubo este sonido impreciso y la gente comenzó a irse, y en ese momento escuché que alguien decía que era un tiroteo”, agregó.

Las autoridades señalaron que el atacante que trató de matar a Trump disparó varias veces, hiriendo al expresidente en su oreja derecha, asesinado a un participante del mitin e hiriendo a otros dos.

El P. Charron comentó que se encontró brevemente con Trump antes de que el expresidente saliera a dirigirse a la gente en el mitin, que se realizó al aire libre en Butler Farm Show, en el condado de Butler, Pennsylvania.

"Hablé con él sobre la situación en Ucrania y le estreché la mano. No fue una conversación muy profunda", refirió el sacerdote.

El P. Charron también dijo a CNA que la campaña de Trump se puso en contacto con él hace unos días y le pidió que hiciera una bendición en el mitin. En una entrevista emitida la noche del sábado en el podcast Pints with Aquinas, el sacerdote dijo cómo fue esa oración.

"Mi oración fue de protección. Mi oración fue por el restablecimiento de las buenas relaciones en nuestra sociedad: relaciones individuales, familiares y sociales, para que nuestra nación vuelva a ser grande a los ojos de Dios”, resaltó el presbítero ucraniano.

Charron dijo que conoce los pronunciamientos políticos de Trump que están en conflicto con la enseñanza católica, incluidas sus recientes declaraciones respecto a estar a favor de la disponibilidad de píldoras abortivas; pero recordó las acciones provida de Trump, que incluyen, la designación de tres jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, que permitieron formar una mayoría que revirtió el fallo Roe vs Wade en junio de 2022, lo que permitió a los estados prohibir el aborto.

"Si la gente se va a preguntar por qué estuve en un mitin de Trump, no fue para canonizarlo ni absolverlo de sus muchas imperfecciones", dijo Charron a CNA.

"Su reciente retraimiento a la hora de defender la legislación provida es indeseable, y no es por eso por lo que estoy allí, sino para alentarlo a construir sobre las victorias provida de su primera administración", explicó.

El P. Charron fue ordenado sacerdote en la Iglesia Católica Ucraniana, para la diócesis de San Josafat en 2008. Ha trabajado en parroquias de Carolina del Norte, West Virginia y Pennsylvania. Es actualmente párroco de la Iglesia Católica Ucraniana de la Santísima Trinidad en Carnegie, Pennsylvania, y en Our Lady of Perpetual Help en Wheeling, West Virginia.

