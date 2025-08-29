Los líderes de la escuela católica de Minneapolis, Minnesota (Estados Unidos), donde dos niños fueron asesinados durante un tiroteo masivo el miércoles dijeron que la escuela permanecerá cerrada por el momento, mientras la comunidad enfrenta el “inconcebible” hecho mortal.

El tiroteo ocurrió durante la Misa escolar en la iglesia Anunciación en Minneapolis el 27 de agosto. El atacante, identificado como Robin Westman, de 23 años, nacido Robert Westman, disparó con un rifle a través de las vidrieras de la iglesia, matando a los dos niños e hiriendo a casi 20 niños y adultos, antes de suicidarse.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El ataque generó titulares a nivel mundial y desató oraciones y muestras de apoyo de líderes como el Papa León XIV y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En una publicación en Facebook la noche del miércoles, el director de la escuela católica Anunciación, Matthew DeBoer, y el párroco, P. Dennis Zehren, describieron la crisis como una “situación imposible”.

“Ninguna palabra puede capturar lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que viviremos en los próximos días y semanas”, escribieron. “Pero afrontaremos esto, juntos”.

Los líderes indicaron que la escuela permanecería cerrada al menos durante el resto de la semana y posiblemente por más tiempo. “Mientras procesamos y navegamos este tiempo inconcebible juntos, estaremos en contacto este fin de semana respecto a cuándo se reanudarán las clases”, dijeron.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El comunicado señaló que las autoridades policiales aún están realizando “trabajos esenciales” en el campus de la escuela, ubicado a varios kilómetros al sur del centro de Minneapolis.

Las familias de la parroquia tendrán acceso a servicios de apoyo, añadieron.

“En este tiempo de oscuridad, comprometámonos a ser la luz para nuestros hijos, unos para otros y para nuestra comunidad”, decía el mensaje. “Reconstruiremos nuestro futuro lleno de esperanza, juntos”.

Tras el tiroteo, el Papa León XIV envió su “sentido pésame y la seguridad de su cercanía espiritual” a las víctimas, mientras que obispos católicos y líderes de todo el país pidieron igualmente oraciones y apoyo para la comunidad escolar.

El tiroteo mortal ocurrió después de que los obispos de Minnesota habían implorado a los legisladores estatales que otorgaran fondos de seguridad para las escuelas locales no públicas.

Esas solicitudes de los obispos surgieron tras los tiroteos en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, y en la Covenant School en Nashville, Tennessee.

Los prelados habían argumentado que los estudiantes de escuelas católicas y otras no públicas debían recibir el mismo nivel de protección que sus pares de escuelas públicas, aunque los proyectos de ley en ese sentido se estancaron en la Legislatura estatal.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.