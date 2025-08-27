El Papa León XIV reza por las víctimas de un tiroteo en la iglesia y Escuela Católica Anunciación en Minneapolis, según señala un telegrama con la firma del Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin.

El tiroteo ocurrió este miércoles alrededor de las 8:30 a.m. (hora local). Entre los heridos hay 14 niños y tres adultos. Dos de ellos están graves.

“Su Santidad el Papa León XIV se entristeció profundamente al conocer la pérdida de vidas y los heridos tras el tiroteo que tuvo lugar en la iglesia de la Anunciación en Minneapolis”, señala el texto enviado a Mons. Bernard Hebda, Arzobispo de Saint Paul y Minneapolis.

El Papa “envía su más sentido pésame y la seguridad de su cercanía espiritual a todos los afectados por esta terrible tragedia, especialmente a las familias que ahora lloran la pérdida de un hijo”.

El telegrama precisa además que el Papa León XIV “encomienda las almas de los niños fallecidos al amor de Dios Todopoderoso” y “reza por los heridos, así como por los primeros en responder, el personal médico y el clero que los atiende a ellos y a sus seres queridos”.

“En estos momentos tan difíciles —concluye el telegrama— el Santo Padre imparte a la comunidad de la Annunciation Catholic School, a la arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis y a los habitantes del área metropolitana de las ciudades gemelas su bendición apostólica como garantía de paz, fortaleza y consuelo en el Señor Jesús”.

Pésame de los obispos de Estados Unidos

Los obispos de Estados Unidos indicaron por su parte que “como Iglesia, seguimos con profunda tristeza la trágica noticia de la Escuela de la Anunciación en Minneapolis. Siempre que una parte del Cuerpo de Cristo es herida, sentimos el dolor como si fuera el de nuestros propios hijos”.

“Pidamos al Señor la protección y sanación de toda la familia de la Anunciación, encomendándola al abrazo amoroso de nuestra Santísima Madre”, indica el texto firmado por Mons. William E. Lori, vicepresidente del episcopado de Estados Unidos.

El Cardenal Raymond Burke, prefecto emérito de la Signatura Apostólica en el Vaticano, también elevó sus oraciones por todos los afectados.

“Con fe renovada, oremos por la conversión de los corazones, para que estos actos de odio se transformen en ocasiones de gracia, y para que nuestra nación redescubra el camino de la paz que solo se encuentra en la obediencia a la ley de Dios escrita en cada corazón humano, la ley cuyo primer precepto es la salvaguardia y el cuidado de la vida humana”, destacó el purpurado en su cuenta de X.

“Una vez más, nos conmociona y horroriza la noticia de otro tiroteo sin sentido, esta vez aún más perturbador porque ocurrió en una iglesia y escuela católicas, que siempre deberían ser santuarios de paz”, escribió en X el Cardenal Timothy Dolan, Arzobispo de Nueva York.

Tras lamentar la muerte de los dos niños y desear la mejoría a los heridos, Dolan se unió a todas las familias que en Minneapolis “y otras partes del mundo, que han sido afectadas por un dolor inimaginable causado por la violencia armada, que se ha vuelto demasiado común. Oramos por el fin de toda violencia en nuestros corazones, en nuestras comunidades y en el mundo”.